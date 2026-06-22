Românii ar putea cumpăra titluri de stat în timp ce își fac cumpărăturile. Propunerea lansată pentru noul Guvern

România are nevoie de soluții neconvenționale pentru reducerea deficitului bugetar și combaterea economiei subterane, iar una dintre propunerile lansate de compania de consultanță Frames vizează schimbarea radicală a modului în care românii pot investi în titluri de stat. Potrivit unei analize realizate de companie, o amnistie fiscală amplă, combinată cu posibilitatea cumpărării titlurilor de stat direct din supermarketuri și benzinării, ar putea scoate la lumină miliarde de euro care circulă în economia nedeclarată.

În analiza publicată luni, experții Frames susțin că noul Guvern trebuie să identifice rapid surse suplimentare de finanțare, fără a recurge exclusiv la majorări de taxe.

Potrivit acestora, una dintre cele mai importante provocări rămâne atragerea banilor care circulă în economia subterană și transformarea acestora în resurse pentru finanțarea statului.

„România are nevoie de o strategie de avangardă care să coreleze efectele unei amnistii fiscale curajoase cu o schimbare structurală a modului în care populația interacționează cu datoria publică. O astfel de măsură ar putea aduce la lumină miliarde de lei care în prezent nu produc nimic pentru comunitate”, arată analiza Frames.

Managerul Frames, Adrian Negrescu, afirmă că măsurile aplicate până acum au adus doar beneficii temporare pentru bugetul statului.

„România a mai trecut prin amnistii fiscale, prin tot felul de măsuri de stimulare și ștergere a penalităților. Din păcate, însă, în cele mai multe cazuri, acestea au demonstrat că anularea accesoriilor în schimbul achitării debitelor principale oferă doar o gură de oxigen pe termen scurt bugetului de stat. Altfel spus, au fost amnistii parțiale care nu și-au atins scopul real, acela de a scoate la lumină banii din economia subterană și a-i determina pe românii care își țin banii în afara țării să îi repatrieze”, afirmă Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, exemple precum Italia, Spania sau Germania arată că astfel de programe pot funcționa atunci când sunt bine construite și însoțite de mecanisme care încurajează reinvestirea capitalului în economia națională.

„O astfel de amnistie fiscală bine gândită și mai ales promovată ar putea atrage câteva miliarde de euro și ar genera, astfel, resursele pentru a respecta programul de reducere a deficitului bugetar fără să fie nevoie de alte măsuri coercitive în genul creșterii taxelor”, se arată în analiza Frames.

Una dintre cele mai inedite propuneri formulate în analiză privește extinderea modului în care românii pot cumpăra titluri de stat.

În prezent, investițiile în programele Tezaur și Fidelis presupun utilizarea unor canale precum Trezoreria Statului, Poșta Română sau firmele de brokeraj autorizate.

Frames propune însă ca aceste instrumente financiare să fie disponibile și în marile rețele comerciale.

„Transformarea obligațiunilor de stat în bonuri sau cupoane valorice accesibile la casele de marcat din supermarketuri, în benzinării sau în alte mari rețele de retail ar schimba complet regulile jocului economic. Cetățeanul ar putea schimba numerarul direct pe un instrument financiar garantat, transformând un gest banal de consum într-un act de micro-investiție”, spune Adrian Negrescu.

Potrivit experților, o astfel de măsură ar simplifica accesul populației la investițiile în titluri de stat și ar atrage inclusiv persoane care în prezent păstrează economiile exclusiv în numerar.

Analiza mai arată că o distribuție extinsă a titlurilor de stat ar putea schimba modul în care România își finanțează deficitul.

În prezent, statul se împrumută în mare măsură de pe piețele financiare sau prin intermediul sistemului bancar.

„Un alt avantaj îl reprezintă dezvoltarea unui sistem alternativ eficient de finanțare a statului. Am putea trece rapid de la modelul în care băncile sunt principalii creditori ai statului la un sistem în care publicul larg oferă sursele financiare necesare sistemului public. E o schimbare de paradigmă care ar forța și sistemul bancar să își diversifice activitățile, să caute și alte soluții pentru a-și asigura un profit garantat”, afirmă analiștii.

În același timp, o astfel de măsură ar putea accelera bancarizarea și fiscalizarea unei părți din economia care funcționează în prezent aproape exclusiv cu numerar.

Autorii analizei subliniază însă că implementarea unei astfel de soluții ar necesita mecanisme stricte de control.

Orice sistem care permite achiziția de titluri de stat în numerar trebuie să respecte legislația europeană privind prevenirea spălării banilor.

În acest sens, Frames consideră că autoritățile ar trebui să dezvolte sisteme digitale de verificare instantanee a identității cumpărătorilor și să stabilească limite clare pentru tranzacțiile realizate.

„În esență, o amnistie fiscală corelată cu o regândire a modului în care funcționează titlurile de stat ar duce la un flux financiar semnificativ de care statul are atâta nevoie în condițiile în care economia funcționează cu frâna de mână trasă. Pentru ca o astfel de strategie să devină realitate este însă nevoie de voință politică și de curaj instituțional”, concluzionează Adrian Negrescu.

Reprezentanții Frames precizează că analiza are caracter informativ și nu reprezintă o recomandare de investiții financiare.