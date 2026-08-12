Guvernul Merz aprobă pensia anticipată: ce își propune să ofere inclusiv românilor care muncesc în Germania

Guvernul german condus de Friedrich Merz a făcut un pas important pentru introducerea așa-numitei Frühstartrente, un proiect prin care statul ar urma să contribuie încă din copilărie la economisirea pentru pensie. Cabinetul federal a aprobat miercuri, 12 august 2026, proiectul de lege care prevede investiții lunare pentru copiii și adolescenții eligibili.

Măsura urmărește să îi familiarizeze de la o vârstă cât mai mică pe viitorii adulți cu economisirea și investițiile destinate perioadei de pensionare. Pentru milioane de familii din Germania, proiectul ar putea introduce o nouă formă de acumulare pe termen foarte lung.

Planul fusese prevăzut, în linii generale, în acordul de guvernare al coaliției formate din CDU, CSU și SPD. Potrivit proiectului, pentru fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani care frecventează o instituție de învățământ din Germania, statul ar urma să vireze 10 euro pe lună într-un cont individual de pensie bazat pe investiții pe piața de capital.

Măsura s-ar aplica copiilor născuți începând cu anul 2020. Contribuția ar fi suportată de stat, astfel că părinții nu ar trebui să plătească ei cei 10 euro prevăzuți drept contribuție de bază.

Ministrul federal al Finanțelor, Lars Klingbeil (SPD), a prezentat proiectul drept „o contribuție importantă la o mai bună asigurare pentru pensie și la mai multe șanse egale”.

Potrivit ministrului, fiecare copil ar urma să primească astfel „un capital de pornire pentru propria pensie privată”. Ideea centrală este ca banii să fie investiți pe o perioadă foarte lungă, astfel încât contribuțiile lunare relativ reduse să poată beneficia de acumularea randamentelor de-a lungul mai multor decenii. Proiectul nu presupune, așadar, plata imediată a banilor către copii, ci constituirea unui capital destinat perioadei de pensionare.

La împlinirea vârstei de șase ani, părinții ar urma să aleagă un depozit de investiții și să încheie un contract pentru acesta. Dacă această alegere nu este făcută, banii ar urma să fie investiți automat într-o formă colectivă.

Ministerul Finanțelor descrie această variantă drept una „cu puțină birocrație și cu costuri reduse”. În acest fel, programul ar urma să permită continuarea investițiilor chiar și în situațiile în care părinții nu selectează în mod activ o soluție de economisire.

Banii acumulați nu ar putea fi retrași imediat după terminarea școlii. Conform modelului prezentat de guvern, contribuțiile ar rămâne investite până la pensionare, iar avantajul fiscal ar fi menținut pe durata perioadei de acumulare.

Contribuțiile ar urma să fie neimpozitate, urmând ca taxarea să aibă loc abia în momentul plății la pensie. Astfel, mecanismul este construit în jurul unei perioade de investiții care poate acoperi cea mai mare parte a vieții adulte.

Durata mare de investire este elementul care poate modifica semnificativ valoarea finală a capitalului. Cei 10 euro virați lunar de stat reprezintă o sumă redusă raportată la perioada totală până la pensionare, însă menținerea banilor în investiții poate permite acumularea unor randamente. În același timp, valoarea finală nu este stabilită în avans, deoarece depinde de evoluția investițiilor și de randamentele obținute pe piețele financiare.

Proiectul nu a fost primit fără rezerve de economiști. Clemens Fuest, președintele institutului ifo, consideră că întărirea pensiilor private reprezintă o direcție corectă, însă apreciază că forma aleasă de guvern este un „drum greșit”. Una dintre principalele sale critici se referă la birocrația și costurile administrative pe care le-ar presupune programul. Fuest estimează că măsura ar putea genera cheltuieli de peste un miliard de euro.

Economistul susține, de asemenea, că programul nu este orientat în special către copiii care au cea mai mare nevoie de sprijin. În forma propusă, contribuția ar urma să fie acordată inclusiv copiilor proveniți din familii cu venituri sau averi ridicate. Fuest consideră că acest mecanism distribuie fonduri către întreaga populație, fără să concentreze sprijinul asupra familiilor cu resurse mai reduse. „Prin Frühstartrente, politica face plăți cu stropitoarea către toți cetățenii și apoi colectează banii de la aceiași cetățeni prin taxe”, a spus Fuest.

O altă obiecție vizează valoarea contribuției lunare și mesajul pe care aceasta l-ar transmite tinerilor despre responsabilitatea financiară pentru perioada de pensionare. Fuest consideră că există riscul ca plata de 10 euro pe lună să creeze o percepție greșită asupra modului în care ar trebui asigurate veniturile la bătrânețe. „Impresia creată în rândul tinerilor care primesc acești bani este fatală: că asigurarea pentru bătrânețe în economia socială de piață înseamnă să fii întreținut de stat”, a afirmat Fuest.

Simulările publicate de Sparkasse indică diferențe considerabile între suma efectiv virată de stat și valoarea posibilă a capitalului după mai multe decenii de investiții. Dacă statul contribuie cu 10 euro pe lună pe întreaga perioadă prevăzută de program, contribuțiile directe ar ajunge la 1.440 de euro. În scenariile bazate pe evoluții anticipate ale randamentelor fondurilor și ETF-urilor, suma ar putea ajunge la aproximativ 2.542 de euro la finalul perioadei de contribuție.

Capitalul poate crește ulterior dacă rămâne investit până la pensionare. Potrivit calculelor Sparkasse, în situația în care nu mai este adăugată nicio contribuție după perioada inițială și pensionarea este presupusă la vârsta de 67 de ani, suma acumulată ar putea ajunge la aproximativ 151.000 de euro. Un alt scenariu ia în calcul continuarea economisirii cu 10 euro pe lună de către beneficiar. În acest caz, valoarea estimată a capitalului ar urca la aproximativ 274.000 de euro.

Există și un calcul care presupune o participare financiară mai consistentă din partea familiei și a beneficiarului. Dacă părinții adaugă, începând de la vârsta de șase ani, încă 25 de euro pe lună, iar ulterior beneficiarul continuă să investească întreaga sumă de 35 de euro lunar, simularea Sparkasse ajunge la aproximativ 957.000 de euro până la pensionare. Calculul este realizat la un randament anual presupus de 8,7%.

Aceste valori reprezintă însă scenarii de calcul și nu sume garantate. În exemplele prezentate nu sunt incluse pierderile de putere de cumpărare determinate de inflație. De asemenea, randamentele investițiilor nu sunt certe, iar rezultatele efective depind de evoluția piețelor financiare de-a lungul perioadei de acumulare.