Germania anunță reduceri de taxe pentru clasa de mijloc. Guvernul Merz pregătește și schimbări pe piața muncii

Guvernul german condus de cancelarul Friedrich Merz a prezentat un nou pachet de măsuri economice care include reduceri de taxe pentru clasa de mijloc și reforme pe piața muncii. Executivul de la Berlin urmărește astfel să stimuleze economia germană și să îmbunătățească încrederea mediului de afaceri, după o perioadă de stagnare.

Noul pachet prevede reduceri de taxe în valoare totală de 10 miliarde de euro pentru gospodăriile din clasa de mijloc, potrivit Financial Times.

Conform planului prezentat de guvern, o familie cu doi copii și un venit anual de 60.000 de euro va beneficia de o reducere fiscală de peste 600 de euro pe an.

Pentru finanțarea acestor măsuri, autoritățile intenționează să majoreze cota maximă de impozitare pentru cei cu cele mai mari venituri, de la 45% la 47%.

Coaliția formată din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD) a convenit și asupra unor modificări ale legislației muncii.

Printre măsurile anunțate se numără extinderea programului de funcționare duminica pentru cafenele și brutării, facilități fiscale suplimentare pentru angajații care lucrează în zilele de sărbătoare și posibilitatea ca firmele să încheie contracte de muncă pe perioadă determinată de până la patru ani, față de limita actuală de doi ani.

Guvernul dorește, de asemenea, să simplifice procedurile de concediere pentru angajații cu venituri ridicate, măsură despre care consideră că ar putea încuraja dezvoltarea companiilor din domenii precum biotehnologia.

Pachetul de reforme include și modificări privind acordarea concediilor medicale.

Executivul intenționează să elimine posibilitatea obținerii certificatelor medicale prin telefon, măsură introdusă în perioada pandemiei de COVID-19.

În plus, angajații vor trebui să prezinte certificatul medical încă din prima zi de concediu, nu din a treia zi, cum se întâmplă în prezent.

La finalul negocierilor, cancelarul Friedrich Merz a declarat că este o zi bună pentru Germania și a recunoscut că nu există o singură soluție care să rezolve toate problemele economiei.

Potrivit Financial Times, pachetul de măsuri vine într-un context în care guvernul se confruntă cu scăderea popularității, un climat de afaceri slab și creșterea sprijinului pentru formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD).

Săptămâna trecută, coaliția de guvernare a aprobat și propunerile unei comisii independente privind reforma sistemului public de pensii.

Holger Schmieding, economist-șef al Berenberg, a declarat că măsurile reprezintă o serie de pași mici care, împreună cu reformele planificate în sistemul de asistență socială, ar putea conduce la progrese importante.

În opinia sa, niciuna dintre reforme nu este decisivă în mod individual, însă, dacă vor fi aplicate, Germania ar putea deveni din nou un mediu mai atractiv pentru investiții și pentru crearea de locuri de muncă.

Carsten Brzeski, economist-șef pentru macroeconomie la ING, a apreciat că noul pachet reprezintă un semnal clar că guvernul german trece de la analize și dezbateri la măsuri concrete.

Potrivit Financial Times, economia germană continuă să fie afectată de tarifele impuse de Statele Unite, concurența din partea Chinei în sectoarele industriale și costurile ridicate ale energiei, în ciuda faptului că guvernul a relaxat anterior regulile privind îndatorarea pentru a permite investiții suplimentare în infrastructură și apărare.