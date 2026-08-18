Bursa de Valori București a închis pe verde. Indicele BET a crescut cu 0,73%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți cu creșteri pe aproape toți indicii. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 282,56 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 53,88 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a apreciat marți cu 0,73%, până la 36.243,78 puncte.

Evoluția pozitivă s-a regăsit la aproape toți indicii importanți ai pieței.

BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni listate la BVB, a avansat cu 0,70%, în timp ce BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a câștigat 0,77%.

BET-BK, folosit ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu un avans de 0,57%.

O creștere de peste 1% a fost înregistrată de BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, care s-a apreciat cu 1,02%.

O evoluție pozitivă a avut și BET-NG, indicele care urmărește companiile din domeniul energiei și utilităților. Acesta a închis ședința cu un avans de 0,84%.

Excepția a venit de pe piața AeRO. Indicele BETAeRO, care include companii reprezentative listate pe această piață, s-a depreciat cu 0,75%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți a depășit 282,56 milioane de lei, respectiv aproximativ 53,88 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari schimburi au fost realizate cu acțiunile Băncii Transilvania. Valoarea tranzacțiilor cu titlurile băncii a ajuns la 25,76 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 16,46 milioane de lei.

Hidroelectrica a ocupat locul al treilea în clasamentul lichidității, cu schimburi în valoare de 13,38 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel tranzacții de peste 55 de milioane de lei în ședința bursieră de marți.

Cele mai puternice creșteri ale zilei au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare. Titlurile companiei s-au apreciat cu 13,68%.

Cris-Tim Family Holding a urmat cu un avans de 7,72%, în timp ce acțiunile Roca Industry HoldingRock1 au crescut cu 6,33%.

La polul opus s-au situat titlurile Promateris, care au pierdut 6,34%.

Acțiunile Șantierului Naval Orșova au coborât cu 3,421%, iar Simtel Team a încheiat ședința cu o depreciere de 3,26%.