Bursa de Valori București a închis pe verde. Indicele BET a crescut cu 0,73%
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți cu creșteri pe aproape toți indicii. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 282,56 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 53,88 milioane de euro.
Indicele principal BET a urcat până la 36.243 de puncte
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a apreciat marți cu 0,73%, până la 36.243,78 puncte.
Evoluția pozitivă s-a regăsit la aproape toți indicii importanți ai pieței.
BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni listate la BVB, a avansat cu 0,70%, în timp ce BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a câștigat 0,77%.
BET-BK, folosit ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu un avans de 0,57%.
O creștere de peste 1% a fost înregistrată de BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, care s-a apreciat cu 1,02%.
Companiile din energie și utilități au încheiat ședința în creștere
O evoluție pozitivă a avut și BET-NG, indicele care urmărește companiile din domeniul energiei și utilităților. Acesta a închis ședința cu un avans de 0,84%.
Excepția a venit de pe piața AeRO. Indicele BETAeRO, care include companii reprezentative listate pe această piață, s-a depreciat cu 0,75%.
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți a depășit 282,56 milioane de lei, respectiv aproximativ 53,88 milioane de euro.
Banca Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica au avut cele mai lichide acțiuni
Pe Piața Reglementată, cele mai mari schimburi au fost realizate cu acțiunile Băncii Transilvania. Valoarea tranzacțiilor cu titlurile băncii a ajuns la 25,76 milioane de lei.
Pe poziția următoare s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 16,46 milioane de lei.
Hidroelectrica a ocupat locul al treilea în clasamentul lichidității, cu schimburi în valoare de 13,38 milioane de lei.
Cele trei companii au cumulat astfel tranzacții de peste 55 de milioane de lei în ședința bursieră de marți.
Rompetrol Rafinare a crescut cu aproape 14%
Cele mai puternice creșteri ale zilei au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare. Titlurile companiei s-au apreciat cu 13,68%.
Cris-Tim Family Holding a urmat cu un avans de 7,72%, în timp ce acțiunile Roca Industry HoldingRock1 au crescut cu 6,33%.
La polul opus s-au situat titlurile Promateris, care au pierdut 6,34%.
Acțiunile Șantierului Naval Orșova au coborât cu 3,421%, iar Simtel Team a încheiat ședința cu o depreciere de 3,26%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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