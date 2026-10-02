Bursa de la București încheie săptămâna pe verde. Indicele BET a urcat cu 1,76%

Bursa de Valori București a încheiat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii cu creșteri pe linie pentru principalii indici. BET a avansat cu 1,76%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 98,90 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 18,50 milioane de euro.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a închis ședința la 32.330,90 puncte, după o apreciere de 1,76%.

O evoluție similară a avut BET-Plus, indicele celor mai lichide 43 de acțiuni, care a câștigat tot 1,76%.

Creșteri mai consistente au fost consemnate de BET-XT, care reunește 25 dintre cele mai lichide titluri și a avansat cu 1,91%, și de BET-FI, cu un plus de 1,93%.

BET-NG, indicele care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a terminat ședința cu o creștere de 2,09%.

Cel mai mare avans dintre indicii menționați a fost însă înregistrat de BET-BK, reperul de randament pentru fondurile de investiții, care a urcat cu 2,25%.

Pe segmentul AeRO, evoluția a fost mai temperată. BET AeRO a câștigat 0,57%.

Romgaz a atras cel mai ridicat rulaj de pe Piața Reglementată, cu tranzacții în valoare de 13,95 milioane de lei.

Banca Transilvania s-a situat foarte aproape, cu schimburi de 13,55 milioane de lei, în timp ce acțiunile OMV Petrom au generat tranzacții de 7,36 milioane de lei.

Împreună, cele trei companii au atras schimburi de aproape 35 de milioane de lei în ședința de vineri.

La nivelul evoluției acțiunilor, Cris-Tim Family Holding s-a remarcat cu un avans de 9,60%, cea mai mare apreciere dintre titlurile menționate.

Aquila Part Prod Com a câștigat 8,55%, iar acțiunile Nuclearelectrica au încheiat ședința cu 8,24% peste nivelul anterior.

La polul opus s-au aflat Bittnet Systems, cu un declin de 4,55%, Transilvania Broker de Asigurare, ale cărei titluri au pierdut 3,90%, și Electromagnetica, în scădere cu 3,20%.

Astfel, ultima ședință a săptămânii s-a încheiat cu toți indicii principali menționați în teritoriu pozitiv, pe fondul unui rulaj de aproape 99 de milioane de lei.