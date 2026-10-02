Regulile CNAS privind Cardul de Sănătate și Cartea Electronică de Identitate. Cum vor proceda furnizorii și pacienții în luna octombrie

CNAS anunță că în luna octombrie Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate și Cartea Electronică de Identitate pot fi utilizate în paralel pentru autentificarea serviciilor medicale. În această perioadă de tranziție, lipsa semnării cu CEAS sau CEI nu duce la respingerea validării, măsura fiind adoptată pentru a garanta accesul neîntrerupt al pacienților la consultații, tratamente și dispozitive medicale.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) aduce la cunoștința tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale noi actualizări tehnice importante referitoare la utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și a Cărții Electronice de Identitate (CEI).

În vederea adaptării sistemelor informatice existente, specificațiile tehnice de interfațare destinate dezvoltatorilor de aplicații au fost deja publicate oficial pe site-ul instituției.

Pe parcursul lunii octombrie, cele două documente electronice pot fi utilizate în paralel de către furnizori pentru autentificarea și semnatul serviciilor medicale oferite pacienților. În această perioadă de tranziție, semnarea efectivă cu CEAS sau CEI nu este obligatorie, transmite instituția.

Lipsa semnăturii electronice nu va reprezenta un motiv de respingere la validare, iar mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” are un caracter pur informativ și de avertizare, cu condiția ca celelalte reguli legale în vigoare să fie respectate.

CNAS încurajează activ furnizorii să folosească aceste funcționalități de câte ori au ocazia și să semnaleze rapid eventualele erori tehnice întâmpinate, sprijinind astfel optimizarea PIAS.

Măsura garantează continuitatea deplină a serviciilor medicale și eliberarea neîntreruptă a tratamentelor necesare populației.

„Informăm furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale asupra faptului că, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și a Cărții Electronice de Identitate (CEI), pe site-ul CNAS au fost publicate specificațiile tehnice de interfațare, precum și componentele necesare dezvoltatorilor de aplicații informatice (în data de 31 august 2026). Astfel, în luna octombrie, CEAS și CEI pot fi utilizate în paralel pentru autentificare și semnarea serviciilor. În această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare, iar mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” are exclusiv caracter de avertizare și informare, cu condiția respectării celorlalte reguli aplicabile. Încurajăm furnizorii să utilizeze CEAS sau CEI ori de câte ori este posibil și să semnaleze eventualele dificultăți tehnice, pentru verificarea și îmbunătățirea funcționării, precum și pentru finalizarea operaționalizării acestei componente a PIAS. Această măsură nu afectează validarea și asigură continuitatea acordării serviciilor medicale și a eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale către pacienți”, a transmis CNAS vineri, 2 octombrie 2026.

Vă reamintim că CEI (Cartea electronică de identitate) va putea prelua și funcția actualului card de sănătate, odată cu dezvoltarea noii infrastructuri digitale a sistemului medical. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate aflate în circulație vor deveni brusc inutilizabile. Cele două documente vor putea fi folosite în paralel pentru o perioadă.

Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, explica la sfârșitul lunii iulie că pacienții care își ridică noua carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul și pentru autentificarea în sistemul de sănătate.

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidenţa Populaţiei şi ne schimbăm buletinul şi luăm noua carte electronică de identitate care devine şi card de sănătate. Să ne înţelegem – nu stochează nicio informaţie nici pentru componenta de sănătate nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală şi câteva facilităţi care permit comunicarea cu Evidenţa Populaţiei”, a declarat șeful CNAS la acel moment.

În prezent, cardul național de sănătate este utilizat pentru confirmarea prezenței asiguratului la furnizorul de servicii medicale și pentru validarea serviciilor care urmează să fie decontate din sistemul public.