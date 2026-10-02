Elena Udrea, acuzații la adresa PNL și USR după audierea lui Bolojan: Susțin justiția doar când îi saltă pe adversarii lor

Elena Udrea a lansat vineri seară un atac la adresa unor lideri PNL și USR, după reacțiile apărute în urma audierii lui Ilie Bolojan la DNA Iași. Fostul ministru susține că politicienii care au apărat în trecut independența justiției își modifică discursul atunci când anchetele îi privesc pe reprezentanții propriilor partide. Bolojan a fost audiat în calitate de martor în dosarul în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos.

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea a făcut o paralelă între pozițiile adoptate acum de o parte dintre liberali și solidarizarea unor lideri politici din anii ’90 în contextul unor anchete penale.

Fostul ministru i-a nominalizat pe Alexandru Muraru, Robert Sighiartău, Raluca Turcan și Ionel Bogdan și a criticat pozițiile exprimate după chemarea lui Bolojan la DNA Iași. Raluca Turcan, de exemplu, a criticat public modul în care a fost prezentată audierea și a pus sub semnul întrebării momentul în care aceasta a avut loc.

„Solidarizarea de azi a unora din conducerea PNL, Alexandru Muraru, Robert Sighiartău, Raluca Turcan, Ionel Bogdan etc. cu Ilie Bolojan și atacul la adresa DNA în condițiile în care șeful lor a fost chemat la audieri la Iași, este o oglindă a solidarizării liderilor PSD cu Bivolaru în anii ‘90, când acesta a fost chemat la Parchet, în vremea lui Iliescu, scenă iconică în politica și justiția din România post revoluție”, a arătat Elena Udrea.

Udrea și-a continuat mesajul susținând că există un dublu standard în raportarea unor politicieni la anchetele din justiție. Ea afirmă că susținerea pentru instituțiile judiciare ar fi diferită în funcție de persoanele vizate de dosare.

„Deci ipocriții ăștia de hastagi din PNL și USR, susțin justiția doar când îi saltă pe adversarii lor. Când îi ia pe ei, au exact același discurs cu PSD-iștii de atunci: justiția e politică!”, a continuat fostul ministru al Turismului.

Afirmațiile îi aparțin Elenei Udrea și reprezintă propria sa interpretare a reacțiilor politice apărute după audierea de vineri.

Ilie Bolojan s-a prezentat vineri la DNA Iași și a fost audiat în calitate de martor, nu de suspect sau inculpat, în dosarul în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta din urmă este acuzat, între altele, de instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Dosarul are legătură și cu întâlnirea pe care Bogos a avut-o în septembrie 2025, la Palatul Victoria, cu Bolojan. Potrivit informațiilor făcute publice anterior de Bolojan, întâlnirea a durat aproximativ 15 minute, iar omul de afaceri i-a prezentat probleme pe care susținea că le are în relația cu autoritățile statului.

Audierea a generat vineri reacții din mai multe partide, inclusiv PNL, PSD și AUR.

În finalul mesajului său, fostul ministru a raportat actuala situație la propriile experiențe judiciare și a susținut că poziția sa privind funcționarea sistemului de justiție a rămas aceeași.