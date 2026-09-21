EXCLUSIV. Adrian Severin, reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic: Justiția străzii este un blestem al acestei țări

Adrian Severin și Dan Andronic au analizat mai multe momente politice considerate decisive într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”. La începutul emisiunii, cei doi au discutat despre situația lui Călin Georgescu, care a fost ridicat din trafic de DIICOT în cursul dimineții de luni, 21 septembrie.

Adrian Severin a pornit analiza de pe canalul de YouTube „HAI România!” de la principiul prezumției de nevinovăție. El a subliniat că, în momentul de față, Călin Georgescu beneficiază de acest principiu și că, dincolo de acest aspect, cazul trebuie lăsat în responsabilitatea instituțiilor judiciare.

În opinia sa, dacă o instanță de tip judiciar, parchetul și ulterior justiția au identificat un caz de care trebuie să se ocupe, instituțiile respective trebuie lăsate să își desfășoare activitatea. Severin a respins ideea ca persoanele implicate într-un dosar să fie judecate în spațiul public, fie la televizor, în presă sau pe stradă.

El a pus această atitudine sub conceptul de „justiție a străzii”, pe care a descris-o drept un fenomen care trebuie înlăturat cu fermitate. În analiza sa, această formă de judecată publică reprezintă un rău pentru societate și nu ar trebui să înlocuiască procedurile judiciare.

„La ora actuală se bucură de prezumția de nevinovăție și dincolo asta nu avem ce spune. Dacă o anumită instanță de tip judiciar, parchet, justiția mai apoi și așa mai departe a descoperit că este un caz de care ar trebui să se ocupe, ei trebuie lăsați să se ocupe de acest caz, nu noi putem să-l judecăm televizor, în presă, pe stradă și așa mai departe. Justiția străzii este un blestem al acestei țări și nu numai, și ea trebuie abolită cu toată puterea”, a spus Adrian Severin.

Dan Andronic a continuat discuția pornind de la observația lui Adrian Severin și a asociat fenomenul „justiției străzii” cu perioada comunistă.

Potrivit analizei sale, această mentalitate își are originea în ceea ce era cunoscut drept „justiția poporului”. În acest sistem, opinia publică ajungea să judece o persoană înainte ca aceasta să ajungă în fața unui judecător care să stabilească dacă este vinovată sau nevinovată.

Andronic a atras atenția asupra faptului că efectele unei asemenea judecăți publice pot rămâne chiar și după finalizarea procesului. În acest context, o eventuală achitare după mai mulți ani nu mai poate șterge neapărat imaginea creată în perioada în care persoana respectivă fusese deja judecată de opinia publică.

„Ar trebui spus, domnule Severin, că ea provine de fapt din comunism. E „justiția poporului”. Tribunalul poporului, care până să ajungi în fața unui judecător, să vadă dacă ești vinovat sau nu ești vinovat, opinia publică te judecă. Nici nu mai contează după patru ani că ești achitat”, a subliniat Dan Andronic.

Adrian Severin a revenit asupra referinței la justiția comunistă și a făcut o paralelă cu practicile din primii ani ai regimului comunist. El a amintit perioada în care oamenii erau ridicați în timpul nopții sau în apropierea dimineții, evocând imaginea mașinilor și dubelor folosite în acea perioadă, inclusiv a celebrei Volga negre. În opinia sa, acesta este elementul care ar trebui să atragă atenția în cazul discutat.

De asemenea, Severin a pus sub semnul întrebării amploarea forțelor mobilizate pentru ridicarea lui Călin Georgescu. El a remarcat că acesta are un fizic relativ firav și a considerat că nu ar fi fost necesară mobilizarea unor efective numeroase de polițiști și jandarmi pentru a preveni o eventuală rezistență din partea sa.

Adrian Severin a dus analiza și către perioada de început a anilor 1990, când România își construia instituțiile democratice. El a amintit că, în acea perioadă, fuseseră interzise arestările efectuate pe timp de noapte sau în pragul dimineții.

„Aici voiam să ajung. (…) De asemenea, eu țin minte, apropo că ați vorbit de justiția comunismului, tot această justiție comunistă, dar mai puțin în anii ei de sfârșit, cât în anii ei de început, ne obișnuiseră cu acele mașini care veneau în toiu nopții sau dube, volga neagră. Deci asta este știrea. Nu faptul că a fost ridicat Călin Georgescu de pe stradă. (…) Acest personaj, acest domn, care are un fizic destul de firav până la urmă, nu cred că necesită cohorte de polițiști și de jandarmi ca să-l ridice, vezi, doamne, nu cumva să opună rezistență, să-i bată pe aia. Deci, încă o dată, la începutul anilor 90, când noi începusem să construim democrația în țara asta, interzisesem arestările pe timp de noapte sau în pragul dimineții”, a mai spus Adrian Severin.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.