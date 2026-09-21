Siegfried Mureșan, despre Călin Georgescu și negocierile pentru formarea Guvernului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a comentat, la RFI, situația lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune. Mureșan spune că, în cazul în care o persoană a încălcat legea, aceasta trebuie sancționată potrivit legislației în vigoare.

„Dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid, de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, pentru că văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid”, a declarat Siegfried Mureșan la RFI.

Premierul desemnat a avut și o poziție critică față de Călin Georgescu, despre care a spus că nu consideră că este o persoană din spațiul public căreia ar trebui să i se acorde compasiune. Mureșan l-a descris drept un personaj pro-rus și anti-european și a afirmat că acesta ar urmări să genereze dezordine în România.

„Nu-mi cereți să spun că Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă declarațiile sale ar putea accentua nemulțumirea susținătorilor lui Călin Georgescu, premierul desemnat a vorbit despre motivele pentru care acesta ar fi fost susținut în trecut. Mureșan consideră că susținătorii lui Georgescu nu au avut cu toții aceleași motivații și că doar o parte dintre aceștia ar fi fost pro-ruși sau anti-europeni.

În aceeași intervenție la RFI, premierul desemnat a anunțat că nu va negocia cu AUR susținerea pentru Guvernul pe care intenționează să îl propună. El a precizat însă că nu poate controla modul în care parlamentarii vor vota individual, indiferent de partidul din care fac parte.

„Păi, cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii sunt poate anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari. Oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut UE (…). Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauze slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare, cu bună știință și cred că e foarte important să și educăm oamenii în privința comportamentului pe rețelele de socializare, pentru ca ei să nu mai poată fi pe viitor manipulați cum au fost manipulați de Călin Georgescu în trecut”, a spus Mureșan.

Mureșan a declarat că AUR nu este „atașat valorilor europene” și a susținut că formațiunea nu a demonstrat, în ultima perioadă, un comportament politic „responsabil”, orientat spre rezolvarea problemelor României. Premierul desemnat a făcut referire și la partidele populiste din Europa, despre care a spus că se raportează la temerile populației.

Partidele populiste din Europa se joacă cu „temerile” populației şi, cu cât oamenilor „le merge mai rău, cu atât ei au mai multă sevă pentru acţiunea lor anti-sistemică şi populistă”, a afirmat Siegfried Mureșan.

„Nu vom avea un dialog cu AUR, în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu ştim, evident, cum va vota fiecare parlamentar AUR. Nu putem controla parlamentarii de la niciun partid, nici de la partidele noastre. Votul este liber. Parlamentarii votează conform propriei conştiinţe. (…) Nu mă veţi vedea mergând la sediul AUR, nu mă veţi vedea solicitând sprijinul. Nu ştiu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenţia de a sprijini acest Guvern”, a precizat Mureșan.

Premierul desemnat a mai spus că primele discuții vor avea loc cu grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR. Ulterior, programul de guvernare urmează să fie prezentat și grupului parlamentar al minorităților naționale.

În privința PSD, Mureșan a afirmat că formațiunea social-democrată va trebui să decidă dacă susține un Guvern proeuropean sau dacă își consolidează relația politică cu AUR. Potrivit premierului desemnat, de această decizie va depinde trecerea Guvernului.

„Testul adevărului îl va da PSD”, a declarat Mureșan, referindu-se la poziția pe care social-democrații o vor avea în procesul de formare a noului Guvern. El a precizat că este dispus să poarte discuții cu PSD, deși a subliniat că nu este membru al formațiunii.

„Urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar doreşte să susţină un Guvern proeuropean sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea ştie că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului şi… tot ce ţine de mine pentru a înlesni formarea unui Guvern şi trecerea acestui Guvern. Voi avea un dialog cu PSD. Cred că este firesc să fim deschişi, dar trebuie să înţelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui Guvern”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Mureșan a anunțat că programul de guvernare va include și obiective pe care social-democrații susțin că le doresc. Printre acestea se află ideea unui stat „modern şi eficient”, orientat către serviciile oferite cetățenilor.