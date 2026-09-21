Pompierii au gestionat peste 5.000 de misiuni în weekend. 419 incendii au izbucnit în mai multe zone din țară

Pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populației în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Misiunile au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor operațiuni destinate protecției comunităților, ceea ce înseamnă peste 70 de misiuni gestionate în fiecare oră în acest sfârșit de săptămână.

Aproximativ 80% dintre solicitările înregistrate în cele trei zile au vizat acordarea asistenței medicale de urgență. În urma acestor intervenții, peste 4.000 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD.

În paralel cu misiunile de asistență medicală, echipajele de stingere au intervenit, în cele trei zile, pentru lichidarea a 419 incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Intervențiile au limitat propagarea flăcărilor către zonele învecinate, conform unui comunicat transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Majoritatea incendiilor, respectiv 288 de intervenții, au fost generate de arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața afectată de aceste incendii a fost de aproape 1.000 de hectare.

În România, arderile de vegetație sunt interzise prin lege, iar nerespectarea acestei interdicții este sancționată sever. În cazul persoanelor fizice, amenzile variază între 7.500 și 15.000 de lei, în timp ce persoanele juridice pot primi amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei.

Aceste măsuri au fost implementate pentru descurajarea practicilor periculoase, protejarea mediului și menținerea siguranței publice.

Arderile necontrolate pot provoca și accidente rutiere, deoarece fumul poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice. În același timp, astfel de incendii afectează habitatul animalelor și le pot pune viața în pericol.

„Peste 70 de misiuni gestionate în fiecare oră, în acest sfârşit de săptămână! În acest weekend, pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populaţiei, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi operaţiuni destinate protecţiei comunităţilor. În zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, o pondere de aproximativ 80% o reprezintă cazurile pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în urma cărora peste 4.000 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. Concomitent cu misiunile de asistenţă medicală, în cele trei zile, echipajele de stingere au acţionat pentru lichidarea celor 419 incendii izbucnite în diverse zone ale ţării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăţi. Majoritatea dintre acestea ( 288 de intervenţii ) o reprezintă arderile de vegetaţie uscată, fond forestier, mirişti şi deşeuri, suprafaţa afectată fiind de aproape 1.000 de hectare. Este important de subliniat faptul că, în România, arderile de vegetaţie sunt interzise prin lege. Nerespectarea acestei interdicţii se sancţionează sever. Pentru persoanele fizice, amenzile variază între 7.500 şi 15.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 50.000 şi 100.000 de lei. Aceste măsuri au fost implementate pentru a descuraja practicile periculoase, pentru a proteja mediul şi siguranţa publică. În plus, precizăm că arderile necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, ca urmare a scăderii vizibilităţii pe drumurile publice, dar şi faptul că acestea dăunează habitatului animalelor, punându-le în pericol viaţa!”, a transmis Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) într-un comunicat.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară, în perioada 15 iulie – 15 octombrie, la nivel național, campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”.

Obiectivul principal al campaniei este creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație. Campania urmărește, de asemenea, promovarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului înconjurător.

Pentru siguranța cetățenilor, autoritățile recomandă să nu fie incendiate vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale și să fie respectată legislația care interzice arderea vegetației uscate.

De asemenea, populația este sfătuită să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse. Orice sursă de foc trebuie supravegheată permanent și stinsă complet înainte de părăsirea zonei.

„Reamintim faptul că, în perioada 15 iulie – 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) desfăşoară la nivel naţional campania de informare şi prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”. Campania are ca obiectiv principal creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetaţie, precum şi promovarea unui comportament responsabil, în vederea protejării vieţii, bunurilor şi mediului înconjurător şi transmite câteva recomandări esenţiale pentru siguranţa cetăţenilor: – nu incendiaţi vegetaţia uscată, miriştile sau resturile vegetale; – respectaţi legislaţia care interzice arderea vegetaţiei uscate; – nu aruncaţi la întâmplare ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse; – supravegheaţi permanent orice sursă de foc şi stingeţi-o complet înainte de a părăsi zona; – în cazul izbucnirii unui incendiu, apelaţi de urgenţă numărul 112. De asemenea, în ultimele 72 de ore, colegii noştri au intervenit la peste 600 de misiuni în sprijinul comunităţilor, printre care se numără salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii, incidente din domeniul CBRN şi alte situaţii de urgenţă care puteau pune în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor. Totodată, în această perioadă, salvatorii au gestionat şi 12 situaţii pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. În tot acest interval, 20 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative”, a subliniat IGSU.

În ultimele 72 de ore, pompierii au intervenit și la peste 600 de misiuni în sprijinul comunităților. Printre acestea s-au numărat operațiuni pentru salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții, incidente din domeniul CBRN și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor.

În aceeași perioadă, salvatorii au gestionat 12 situații care au presupus extragerea victimelor din autoturisme avariate în urma unor accidente rutiere. În total, pe parcursul intervalului analizat, 20 de persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului furnizat de echipajele operative.

În ceea ce privește protecția populației, în acest sfârșit de săptămână au fost transmise 53 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT. Mesajele au semnalat prezența unor animale sălbatice, în special urși, în localități din mai multe județe.