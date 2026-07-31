Incendiu devastator la o mănăstire din Neamț. Pompierii au găsit o persoană carbonizată într-o clădire cuprinsă de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț, iar pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care au cuprins o clădire din cadrul complexului monahal. În urma incendiului, un bărbat a fost găsit carbonizat într-una dintre camerele afectate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț intervin la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani.

„Forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentului de pompieri Piatra-Neamţ intervin în aceste momente la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani”, a anunţat iniţial ISU Neamţ.

Potrivit reprezentanților ISU Neamț, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la o clădire cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și mai multe spații de depozitare. În timpul intervenției, pompierii au descoperit în interiorul uneia dintre camere o persoană carbonizată.

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o clădire de aproximativ 400 de metri pătraţi (spaţii de cazare, arhiva mănăstirii, cantina şi spaţii de depozitare). Din păcate, în interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Clarisa Jinga.

În timpul intervenției, pompierii au descoperit într-una dintre camere o persoană decedată. Surse locale indică faptul că victima este un bărbat găsit carbonizat. Primele informații arată că acesta desfășura diverse activități gospodărești în cadrul complexului monahal.

ISU Neamț a anunțat că incendiul a fost localizat, iar echipele de intervenție lucrează în continuare pentru lichidarea focului.

Potrivit unei informări transmise de biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, biserica de lemn „Sfântul Ilie” din localitatea Posta era monument istoric de categoria A și data din anul 1675.

Episcopia a constituit o comisie care urmează să se deplaseze în satul Posta, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, pentru a stabili cauzele producerii incendiului și, dacă va fi cazul, eventualele responsabilități. În urma verificărilor va fi întocmit un raport de urgență, pe baza căruia vor fi dispuse măsurile necesare.

Totodată, reprezentanții Episcopiei au precizat că Episcopul Iustin le reamintește constant preoților, în cadrul ședințelor, obligația de a proteja monumentele istorice și bunurile de patrimoniu, precum și necesitatea verificării periodice a instalațiilor de paratrăsnet și, atunci când este necesar, înlocuirea acestora cu echipamente compatibile cu intensitatea furtunilor din ultimii ani, potrivit Agerpres.

Amintim că Mănăstirea Bisericani a fost afectată de o altă tragedie în urmă cu aproximativ două săptămâni, când starețul Serafim Mihali a murit la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct.