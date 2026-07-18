Incendiu de proporții la un depozit de reciclare din Giurgiu. A fost emis mesaj RO-ALERT din cauza fumului dens

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la un depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă din localitatea Zorile, județul Giurgiu. Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, incendiul a izbucnit în curtea unui depozit de reciclare a deșeurilor din plastic și polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari.

Din cauza cantității mari de fum degajate, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din comunele Grădinari și Buturugeni. Totodată, Garda de Mediu a fost sesizată în legătură cu incidentul.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această noapte, pentru stingerea unui incendiu în curtea unui depozit de reciclare a deşeurilor de mase plastice şi polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari. Incendiul se maniestă pe o suprafaţă de aproximativ 5000 mp. Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Grădinari şi Buturugeni, fiind sesizată Garda de Mediu”, informează sâmbătă dimineaţă ISU Giurgiu.

La locul incendiului au fost mobilizate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov.

În intervenție au fost folosite șapte autospeciale de stingere, două cisterne, o autospecială dotată cu instalație de hidroperforare, o autospecială de descarcerare, un robot de intervenție, o ambulanță SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și echipaje de poliție.

Pentru facilitarea accesului în zonele afectate, echipele de intervenție au utilizat și un buldoexcavator.

Comandantul Detașamentului de Pompieri Bolintin Deal, Florin Neguț, a anunțat că aproximativ 40 de pompieri au acționat la fața locului și că incendiul a fost localizat.

Acesta a precizat că în apropierea zonei afectate se află și hala în care se desfășoară procesul tehnologic al depozitului, iar intervenția a urmărit inclusiv protejarea acesteia și a locuințelor din vecinătate.

În prezent, echipele de intervenție continuă operațiunile de stingere pe mai multe sectoare, având în vedere cantitatea mare de deșeuri din plastic care încă arde.

ISU Giurgiu le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zona incendiului, să țină ferestrele locuințelor închise și să limiteze expunerea la fumul degajat.

Intervenția va continua până la stingerea completă a incendiului și eliminarea tuturor riscurilor generate de arderea deșeurilor din plastic.