Relația cu clientul, noul KPI: cum a devenit suportul 24/7 un produs externalizat

O experiență bună a clientului contează tot mai mult pentru retenție și pentru reputație, iar standardul „răspuns în câteva minute” este înlocuit cu „răspuns în câteva secunde”. Pentru a ține pasul, tot mai multe companii renunță să-și construiască intern departamentele de customer service și aleg furnizori specializați care livrează suport ca serviciu.

În 2026, achiziția unui client nou costă, în medie, de cinci până la opt ori mai mult decât retenția unuia existent – o regulă care s-a accelerat odată cu intensificarea concurenței online. Pentru orice business care interacționează direct cu publicul larg, departamentul de relații cu clienții devine prima linie de apărare a marjelor: fiecare reclamație rezolvată corect previne, statistic, mai multe plecări de cont.

Iar pe măsură ce utilizatorii se obișnuiesc cu disponibilitatea continuă a serviciilor digitale, ideea că un magazin online, o aplicație fintech sau o platformă de divertisment își „închide” suportul peste noapte sau în weekend devine din ce în ce mai greu de acceptat.

La extrema spectrului se află sectoarele care funcționează 24/7, cu utilizatori internaționali și interacțiuni cu miză financiară directă – fintech-ul, e-commerce-ul global, platformele de streaming și, poate cel mai vizibil, divertismentul online. Pentru un operator de cazinou sau de pariuri sportive care are jucători din zece țări simultan, ideea de a recruta, instrui și plăti zeci de agenți vorbitori de limbi străine, în trei ture, șapte zile pe săptămână, devine un exercițiu financiar nesustenabil. Soluția adoptată de aproape întreaga industrie este externalizarea către furnizori care livrează casino customer support ca serviciu modular, complet integrat cu platforma operatorului.

Un astfel de furnizor este BetConstruct, care oferă suport live pentru jucători 24/7, în peste 14 limbi, prin chat, e-mail, apeluri și canalele de social media. Pachetele acoperă inbound și outbound calls, asistență VIP, retenție, achiziție de clienți și gestionarea sesizărilor de pe rețelele sociale, iar agenții sunt instruiți specific pe regulile fiecărei piețe în care operează clientul-operator. Compania a fost premiată în mai mulți ani consecutivi la categoria „Best Support Provider” în cadrul EGR Awards, ceea ce confirmă maturitatea modelului. Practic, operatorul își păstrează echipele de produs și marketing, iar întreaga relație cu utilizatorul final – de la prima întrebare despre înregistrare până la rezolvarea unei dispute de plată – trece prin agenții furnizorului.

Acest model are trei avantaje măsurabile, pe care orice CFO le poate verifica. Primul, economic: costurile fixe ale unui call center intern (chirie, IT, training, management) sunt înlocuite cu un cost variabil raportat la volumul real de tichete. Al doilea, lingvistic: un furnizor de scară mare are deja agenți care vorbesc spaniolă, japoneză sau portugheză – competențe pe care un operator local nu le-ar putea acumula într-un orizont rezonabil de timp. Al treilea, regulatoriu: serviciile sunt conforme cu mai multe jurisdicții (Marea Britanie, Malta, ONJN în România și alte autorități europene), iar clientul moștenește această conformitate fără să-și construiască intern echipe juridice și de audit.

Tendința nu se limitează însă la externalizarea către forță de muncă umană. Inteligența artificială preia tot mai vizibil primul nivel de interacțiune, mai ales pentru întrebări frecvente, recuperare de parolă, statusul tranzacțiilor sau întrebări procedurale care nu necesită judecată de caz. Din august 2026, AI Act devine pe deplin aplicabil în Uniunea Europeană, iar orice companie care folosește un chatbot, un sistem de routing automat sau un asistent vocal AI devine, conform legii, un „implementator” cu obligații concrete: transparență față de utilizator, gestionarea sesizărilor, audit al deciziilor automate, posibilitatea ca utilizatorul să ceară intervenția unui om real.

Această schimbare regulatorie consolidează, paradoxal, modelul de externalizare. Construirea internă a unui chatbot conform AI Act, cu logging-ul corect, mecanismele de escaladare către un agent uman și documentația de risc, devine o investiție de zeci de mii de euro pentru o companie individuală – în timp ce furnizorii specializați rezolvă aceste cerințe în pachetul de bază, pentru zeci de clienți simultan. La fel ca în cazul software-ului de business, conformitatea devine o caracteristică „de raft”, nu o construcție internă.

În România, asocierile profesionale din IT raportează că adoptarea serviciilor de cloud și a soluțiilor de externalizare a crescut constant în ultimii ani, iar BPO-urile locale precum Conectys, Valoris Center sau Stefanini oferă servicii similare către clienți internaționali. Bucureștiul este, de altfel, unul dintre hub-urile europene importante pentru contact centere multilingvistice, mizând pe forța de muncă educată și pe costuri operaționale încă sub media UE. Pentru companiile românești care vând către consumatori finali, externalizarea suportului către un furnizor extern – fie el local sau internațional – nu mai este o decizie excepțională, ci un standard de practică.

Pe partea de consumator, schimbarea este vizibilă atunci când un utilizator deschide un chat cu o companie: primele câteva secunde sunt aproape întotdeauna gestionate de un sistem automat, iar dacă întrebarea depășește scenariile standard, conversația este redirectată către un agent uman care, foarte probabil, lucrează pentru o firmă terță, nu pentru brandul afișat pe ecran. Această arhitectură explică de ce experiența seamănă, în prezent, atât de bine între branduri din industrii diferite – de multe ori, este livrată de același furnizor, pe aceeași infrastructură.

Externalizarea customer service-ului nu este un fenomen nou, dar combinația dintre cerințe regulatorii noi, volume tot mai mari și disponibilitatea unor furnizori cu maturitate operațională schimbă în 2026 raportul de forțe. Companiile care încă încearcă să construiască intern toată infrastructura de suport – de la chatbot la VIP support, în mai multe limbi și 24/7 – își fac viața mai grea decât ar fi nevoie. Modelul „as a service” a ajuns deja la oameni, nu doar la servere și aplicații, iar întrebarea pentru un manager strategic în 2026 nu mai este „cum construim un call center performant?”, ci „pe care furnizor mizăm și cum integrăm fluxul lui în restul operațiunii?”.