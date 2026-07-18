Milioane de pagini medicale, analizate în câteva momente. Cum încearcă un spital celebru să schimbe medicina

Pregătirea unei consultații medicale poate presupune analiza unui volum foarte mare de informații, mai ales în cazul pacienților care ajung la Clinica Mayo. Medicii trebuie să parcurgă uneori zeci sau sute de pagini de documente provenite din sisteme de sănătate diferite, adesea primite fără o organizare clară. Dar toate aceste probleme și-au găsit rezolevare cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un nou instrument bazat pe inteligență artificială este folosit pentru a simplifica această etapă. Sistemul numit Record Time îi ajută pe medici să analizeze mai rapid dosarele pacienților, să creeze rezumate relevante, să ordoneze documentele cronologic și să identifice mai ușor informațiile importante.

Dr. Alexander Ryu, medic internist la Clinica Mayo, a explicat că instrumentul îi poate reduce timpul de pregătire pentru o consultație cu cinci până la 30 de minute, în funcție de complexitatea cazului. Timpul economisit poate fi folosit pentru discuțiile directe cu pacienții, iar sistemul poate contribui la identificarea unor detalii medicale care ar putea trece neobservate într-un dosar extins.

„Primim un volum imens din aceste înregistrări, zeci de milioane de pagini în fiecare an, și aveam nevoie de o modalitate de a găsi informații importante în acestea”, a spus Ryu, care este și vicepreședinte pentru inovație în Departamentul de Medicină al Clinicii Mayo.

Aplicațiile de sănătate se află printre domeniile în care inteligența artificială este testată intens. Companii precum Google, OpenAI și Anthropic au dezvoltat funcții de tip chatbot pentru întrebări medicale, iar numeroși utilizatori folosesc astfel de instrumente pentru informații legate de sănătate.

Mayo, unul dintre cele mai cunoscute sisteme medicale din lume, utilizează inteligența artificială pentru dezvoltarea unor soluții destinate sprijinirii activității medicale. Spitalul colaborează cu companii precum Microsoft și Scale AI pentru folosirea datelor medicale și a cercetărilor existente în dezvoltarea unor instrumente noi.

Potrivit Dr. Matthew Callstrom, radiolog și director medical al programului de inteligență artificială generativă al Clinicii Mayo, aproximativ 150 de modele de inteligență artificială sunt implementate în prezent în spital.

Folosirea acestor tehnologii în domeniul medical ridică însă întrebări legate de acuratețea rezultatelor și de protejarea datelor pacienților. Fosta directoare a departamentului de operațiuni de cercetare al Clinicii Mayo, Traci Tamiko Eto, a intentat un proces împotriva spitalului, susținând că a fost supusă unor represalii după ce a exprimat îngrijorări privind confidențialitatea și supravegherea asociate unor sisteme de inteligență artificială.

Purtătorul de cuvânt al Clinicii Mayo, Andrea Kalmanovitz, a transmis că instituția nu comentează litigiile aflate în desfășurare, dar a precizat că spitalul urmărește dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

„Cercetarea și inovația noastră clinică sunt desfășurate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și rămânem fermi în menținerea încrederii pe care pacienții o au în noi și în respectarea confidențialității lor”, a declarat Kalmanovitz într-un comunicat.

Jason Droege, CEO al Scale AI, companie care a colaborat cu Clinica Mayo pentru dezvoltarea Record Time, a declarat că inteligența artificială poate analiza volume mari de date și poate identifica tipare care ar putea fi utile în procesul medical.

„Parte din ceea ce face ca inteligența artificială să fie atât de utilă în sănătate și medicină este faptul că tehnologia excelează în identificarea tendințelor în cantități mari de date”, a declarat Jason Droege, CEO al Scale AI, care a colaborat cu Clinica Mayo pentru a dezvolta Record Time.

Și continuă: „Inteligența artificială poate interveni și face o mare parte din munca plictisitoare pe care o fac medicii sau profesioniștii din domeniul sănătății foarte specializați pentru a accelera acest proces – pentru a ajunge la diagnostice mai precise, mai rapid, astfel încât să poată trata mai mulți oameni. Aceasta este o industrie în care o mare parte din ceea ce fac medicii, asistentele medicale și alții, este recunoașterea tiparelor”.

Callstrom a declarat că interesul său pentru potențialul inteligenței artificiale în medicină a crescut încă din 2016, când a observat modul în care această tehnologie putea ajuta radiologii să identifice semne subtile asociate cancerului în imaginile medicale.

Clinica Mayo desfășoară în prezent un studiu clinic pentru a verifica dacă inteligența artificială poate contribui la identificarea pacienților aflați la risc de cancer pancreatic sau a cazurilor aflate într-un stadiu incipient. Reprezentanții spitalului susțin că această abordare ar putea permite detectarea bolii cu ani înaintea diagnosticării obișnuite.

În prezent, cancerul pancreatic este descoperit frecvent după ce boala s-a extins regional sau metastatic. În aceste situații, rata de supraviețuire la cinci ani este de aproximativ 9%, potrivit lui Callstrom.

Clinica Mayo a utilizat inteligența artificială și pentru analiza ritmurilor cardiace ale pacienților, cu scopul de a identifica persoane care ar putea dezvolta fibrilație atrială, o afecțiune asociată cu formarea cheagurilor de sânge și apariția accidentelor vasculare cerebrale.

„Pentru acei pacienți la care îl găsesc și îl identific, este potențial să le schimbe viața”, a spus Callstrom.

Pentru dezvoltarea instrumentelor de inteligență artificială, medicii și specialiștii în tehnologie colaborează pentru stabilirea problemelor medicale care pot fi abordate prin astfel de sisteme. Callstrom a precizat că fiecare instrument este verificat printr-un proces asemănător unui studiu clinic.

Soluțiile sunt testate inițial pe grupuri restrânse de pacienți, sub supravegherea medicilor. Performanța este evaluată, iar ulterior testarea este extinsă către grupuri mai mari. După implementarea pe scară largă, funcționarea instrumentelor continuă să fie monitorizată.

„Din partea medicilor… suntem foarte sceptici”, a spus Callstrom. „Le oferim opțiunea de a încerca (un nou instrument de inteligență artificială) și, dacă le place, îl folosesc. Dacă nu vor să-l folosească, nu sunt obligați. Iar cea mai bună măsură a cât de bine ne descurcăm este rata de adopție”.

Callstrom a precizat că personalul medical întreabă frecvent ce impact vor avea aceste tehnologii asupra locurilor de muncă. Potrivit acestuia, rolurile profesionale nu dispar, dar modul de lucru se modifică.

Echipa de asistente medicale a Clinicii Mayo a contribuit la dezvoltarea unui sistem care ascultă conversațiile dintre medici și pacienți și generează automat notițe. Soluția poate reduce timpul petrecut de asistente pentru redactarea documentelor medicale. „Ceea ce face este să le permită să petreacă mai mult timp vorbind cu pacienții”, a spus Callstrom.

Droege consideră că utilizarea inteligenței artificiale în sănătate se află încă la început, iar implementarea trebuie să țină cont de precizia rezultatelor medicale.

„Aceste predicții conform cărora totul va fi rezolvat într-un an sau doi, cred că este extrem de ambițios”, a spus el. „Calitatea îngrijirii este cheia, iar apoi viteza… în domeniul sănătății, vrei să faci totul corect, cât mai repede posibil.”