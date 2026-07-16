UE pregătește noi sancțiuni împotriva Google. Comisia Europeană ar putea aplica amenzi de sute de milioane de euro

Comisia Europeană urmează să anunțe în zilele următoare o serie de decizii împotriva Google, într-un nou episod al disputei dintre Bruxelles și marile companii din tehnologie. Potrivit unor informații citate de Financial Times, Alphabet riscă amenzi de sute de milioane de euro și noi obligații impuse în baza regulamentului european privind piețele digitale.

Potrivit documentelor interne consultate de Financial Times, Comisia Europeană va adopta două decizii separate împotriva Google, în urma unor investigații desfășurate în baza Digital Markets Act (DMA).

Prima investigație vizează modul în care Google afișează rezultatele căutărilor online. Executivul european consideră că compania favorizează în mod ilegal propriile servicii dedicate cumpărăturilor, călătoriilor și altor categorii specializate în detrimentul concurenței.

Cea de-a doua investigație se referă la magazinul de aplicații Google Play. Comisia Europeană intenționează să oblige compania să ofere dezvoltatorilor mai multă libertate pentru a direcționa utilizatorii către sisteme alternative de distribuire a aplicațiilor mobile.

Documentele consultate de publicația britanică arată că neconformitatea Google este considerată „gravă”.

Potrivit surselor citate, sancțiunile financiare vor ajunge la sute de milioane de euro, însă valoarea exactă nu a fost stabilită în documentele analizate.

Pe lângă amenzi, Comisia Europeană intenționează să impună și penalități zilnice dacă Google nu se conformează noilor obligații în termen de 60 de zile.

Regulamentul Digital Markets Act permite aplicarea unor sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri globală anuală a unei companii. Alphabet a raportat venituri de 402,83 miliarde de dolari anul trecut.

Negocierile dintre Google și Comisia Europeană s-au desfășurat timp de mai multe luni, compania încercând să închidă investigațiile prin plata unor amenzi pentru comportamentul din trecut, fără măsuri suplimentare. Potrivit informațiilor disponibile, Bruxelles-ul a decis însă să continue procedurile.

Reprezentanții Google au transmis că doresc finalizarea investigațiilor pentru a putea reveni la dezvoltarea de produse noi.

Compania susține că modificările implementate deja în motorul de căutare, pentru respectarea Digital Markets Act, reprezintă cea mai amplă schimbare din istoria serviciului și au dus la o experiență mai slabă pentru utilizatorii europeni, în beneficiul unui număr restrâns de competitori.

Noile sancțiuni vin după ce, între 2017 și 2019, autoritățile europene au aplicat Google amenzi de peste 8 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor de concurență.

Anul trecut, Comisia Europeană a sancționat și Apple cu 500 de milioane de euro, respectiv Meta cu 200 de milioane de euro, pentru încălcarea prevederilor Digital Markets Act.

În paralel cu sancțiunile financiare, Comisia Europeană urmează să decidă dacă Google va fi obligată să ofere motoarelor de căutare concurente acces la date precum clasamentele rezultatelor, interogările, clicurile și vizualizările.

Google consideră că o astfel de obligație ar afecta confidențialitatea utilizatorilor și ar depăși atribuțiile autorităților europene.

De asemenea, Bruxelles-ul va stabili în ce măsură furnizorii terți de inteligență artificială vor putea avea acces la aceleași funcționalități disponibile pentru serviciul Gemini, astfel încât să existe condiții egale de concurență în dezvoltarea instrumentelor bazate pe AI.

Aplicarea Digital Markets Act continuă să fie susținută de organizații ale societății civile, europarlamentari și companii din sectorul tehnologic, care consideră că regulamentul este esențial pentru limitarea poziției dominante a marilor platforme digitale și pentru consolidarea autonomiei tehnologice a Uniunii Europene.