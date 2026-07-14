Comisia Europeană schimbă lista produselor vizate de regulamentul anti-defrișare. Noile modificări vor intra în vigoare din 30 decembrie 2027

Comisia Europeană a anunțat noi modificări ale regulamentului privind combaterea defrișărilor, extinzând lista produselor care vor intra sub incidența legislației și eliminând în același timp alte categorii.

Potrivit deciziei anunțată de instituție, importurile în Uniunea Europeană de anumite derivate din ulei de palmier vor fi supuse regulilor anti-defrișare începând cu 30 decembrie 2027. În schimb, pielea naturală nu va mai fi inclusă în domeniul de aplicare al legislației.

Regulamentul european privind defrișările obligă companiile care comercializează în Uniunea Europeană produse precum soia, cafea, carne de vită și ulei de palmier să demonstreze că acestea nu provin din activități care au provocat defrișări.

Comisia Europeană amânase deja cu doi ani intrarea în vigoare a acestei politici, în urma opoziției exprimate de Brazilia, Indonezia și Statele Unite, care au susținut că respectarea noilor cerințe ar presupune costuri ridicate și ar afecta exporturile către piața europeană.

În cadrul celui mai recent pachet de modificări, Executivul european a confirmat eliminarea din legislație a pielii naturale, a pieilor și blănurilor de bovine, a anvelopelor reșapate, a semințelor de soia destinate însămânțării și a unor produse precum scaunele auto.

În același timp, lista produselor vizate va fi extinsă pentru a include derivați ai uleiului de palmier utilizați la fabricarea oleochimicalelor. Aceste substanțe, obținute din grăsimi și uleiuri naturale, sunt folosite în producția de vopsele, produse farmaceutice, lubrifianți și aditivi alimentari.

Pe lista produselor nou introduse se vor regăsi și cafeaua instant, precum și limbile de bovine congelate.

Noile decizii reprezintă o victorie pentru industria pielii, care a susținut că pielea este un produs secundar al industriei cărnii și că producția acesteia nu stimulează creșterea bovinelor, considerată unul dintre factorii care contribuie la defrișări.

În schimb, organizațiile de mediu au susținut că pielea ar fi trebuit să rămână pe lista produselor acoperite de regulament. Totodată, Comisia Europeană a publicat și modificări privind sistemele informatice pe care companiile le vor utiliza pentru a respecta noile cerințe ale legislației.

Anul trecut, Executivul european a justificat amânarea cu încă un an a aplicării regulamentului prin îngrijorările legate de gradul de pregătire al acestor sisteme informatice.