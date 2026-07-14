FIFA a vândut bilete la prețuri uriașe pentru semifinala Franța-Spania. Unele loje VIP au costat peste 346.000 de dolari

Suporterii care au dorit să asiste la semifinala Campionatului Mondial dintre Franța și Spania au putut găsi bilete prin intermediul FIFA, însă costurile au ajuns la niveluri foarte ridicate. Pe piața de revânzare, unele bilete erau oferite la aproximativ 4.500 de dolari.

Potrivit informațiilor disponibile, acestea au putut fi găsite în special prin grupurile de spanioli care locuiesc în Miami sau New York și care au cumpărat biletele imediat după punerea lor în vânzare.

Pe site-ul oficial al FIFA mai erau disponibile doar câteva locuri, însă la prețuri considerabil mai mari. Cel mai ieftin bilet costa 12.700 de dolari, conform informațiilor publicate de Mundo Deportivo.

De asemenea, erau disponibile și două loje VIP cu servicii de catering incluse. Loja cu 24 de locuri avea un preț de 346.250 de dolari, iar cea cu 14 locuri costa 316.980 de dolari.

FIFA a oferit și posibilitatea achiziționării de bilete prin platforma oficială de revânzare, unde prețurile au fost, de asemenea, foarte ridicate.

Pentru această semifinală, naționala Spaniei va evolua din nou în al doilea echipament, deoarece este considerată echipa oaspete în duelul cu Franța. Formația franceză va purta echipamentul său tradițional albastru, cunoscut sub denumirea „Game Royal”.

Al doilea echipament al Spaniei s-a remarcat drept unul dintre cele mai apreciate modele vestimentare ale actualei ediții a Campionatului Mondial.

Realizat de Adidas, echipamentul are la bază o nuanță alb-crem, inspirată de culoarea paginilor vechi de manuscris. Designul include modele grafice inspirate din manuscrisele clasice ale literaturii spaniole, completate de detalii aurii și bordo pe mâneci și guler.

Pe partea din spate a tricoului apare inscripția „España”, cu litera „Ñ” evidențiată ca simbol al identității culturale spaniole.

Concepția echipamentului reprezintă un omagiu adus tradiției literare a Spaniei și a atras atenția publicului nu doar din perspectiva fotbalului, ci și prin designul său. Naționala Spaniei a folosit acest al doilea echipament în trei meciuri din cadrul actualului turneu mondial.