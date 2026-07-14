Aproape un sfert dintre europeni locuiesc în case cu eficiență energetică îmbunătățită. Ce țări conduc clasamentul Eurostat

În anul 2025, 23,9% din populația Uniunii Europene locuia într-o locuință în care au fost realizate îmbunătățiri privind eficiența energetică în ultimii cinci ani, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Cele mai ridicate procente au fost înregistrate în Țările de Jos, unde 60,5% dintre persoane locuiau în astfel de locuințe. Pe următoarele locuri s-au situat Danemarca, cu 34,0%, Franța și Slovenia, fiecare cu câte 33,3%.

La polul opus, cele mai mici ponderi au fost raportate în Italia, unde doar 2,6% din populație locuia într-o locuință cu eficiență energetică îmbunătățită în ultimii cinci ani. Malta a înregistrat un procent de 7,8%, iar Grecia de 9,5%.

Datele arată și diferențe semnificative între persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială și cele care nu se află în această situație, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Astfel, doar 17,4% dintre persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială locuiau în locuințe în care eficiența energetică a fost îmbunătățită în ultimii cinci ani, comparativ cu 25,6% dintre persoanele care nu se află în această categorie.

Cele mai mari diferențe între cele două grupuri au fost înregistrate în Țările de Jos, unde procentul a fost de 45,3% în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și de 63,3% în rândul celor care nu sunt expuse acestui risc.

Diferențe importante au fost consemnate și în Cipru, unde procentele au fost de 16,7% și, respectiv, 30,3%, precum și în Danemarca, unde 22,9% dintre persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială locuiau în astfel de locuințe, comparativ cu 36,4% dintre celelalte persoane.

Potrivit notei metodologice publicate de Eurostat, indicatorul privind locuințele cu eficiență energetică îmbunătățită în ultimii cinci ani măsoară amploarea renovărilor realizate pentru creșterea performanței energetice a proprietăților rezidențiale.

Acesta include toate măsurile care influențează condițiile termice ale locuinței. Printre principalele tipuri de lucrări luate în calcul se numără modernizarea izolației termice a pereților exteriori, acoperișurilor sau pardoselilor, înlocuirea ferestrelor cu geam simplu cu ferestre cu geam dublu sau triplu, precum și instalarea unor sisteme de încălzire mai eficiente.