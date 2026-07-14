România se află la un pas de „junk”. Fitch va anunța pe 31 iulie decizia privind ratingul de țară

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings va publica oficial, în data de 31 iulie 2026, decizia privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară, a anunțat Ministerul Finanțelor.

În acest context, reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat marți la discuțiile tehnice cu specialiștii agenției Fitch, desfășurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României.

Potrivit Ministerului Finanțelor, întâlnirea face parte din seria consultărilor pe care agenția le organizează cu principalele instituții economice ale statului român și a avut ca obiectiv prezentarea evoluțiilor economice recente, a strategiei de consolidare fiscală și a perspectivelor economice pentru perioada următoare.

În cadrul discuțiilor, oficialii ministerului au prezentat o analiză detaliată a evoluțiilor macroeconomice din prima jumătate a anului 2026, perspectivele pentru anul 2027, politica fiscală, execuția bugetară aferentă primelor cinci luni din 2026, managementul datoriei publice și stadiul absorbției fondurilor europene.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România își menține angajamentul pentru consolidarea fiscală și stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea măsurilor de ajustare și a reformelor convenite cu Comisia Europeană.

Acesta a subliniat că menținerea ratingului de țară este esențială pentru stabilitatea financiară a României, deoarece ratingul influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice. Totodată, ministrul a arătat că dialogul cu agențiile de rating trebuie susținut prin date credibile, reforme implementate și o direcție fiscal-bugetară predictibilă.

„România îşi menţine angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală şi stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare şi a reformelor convenite cu Comisia Europeană. Menţinerea ratingului de ţară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influenţează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie şi capacitatea statului de a finanţa investiţiile şi serviciile publice. De aceea, dialogul cu agenţiile de rating trebuie susţinut prin date credibile, reforme implementate şi o direcţie fiscal-bugetară predictibilă”, a transmis ministrul interimar Alexandru Nazare într-un comunicat.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au evidențiat că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile asupra veniturilor bugetare.

În ceea ce privește cheltuielile, instituția arată că execuția bugetară pentru primele cinci luni ale anului 2026 confirmă că măsurile de limitare a cheltuielilor sunt aplicate conform planificării. Nivelul mai redus al cheltuielilor cu salariile din sectorul public și cu asistența socială reflectă implementarea strategiei de consolidare fiscală.

Ministerul Finanțelor a subliniat și importanța menținerii unui ritm ridicat al investițiilor finanțate din fonduri europene, considerate principalul pilon de susținere a activității economice și de compensare a efectelor ajustărilor pe termen scurt.

Potrivit instituției, în primele cinci luni ale anului 2026, aproximativ 71% din totalul investițiilor publice au fost finanțate direct din fonduri europene și din resursele aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Delegația Ministerului Finanțelor a dat asigurări că sunt continuate eforturile pentru finalizarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, accelerarea absorbției fondurilor din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și operaționalizarea programului SAFE.

Referitor la managementul datoriei publice, reprezentanții ministerului au precizat că planul de finanțare pentru anul 2026 se desfășoară conform calendarului stabilit. Totodată, partea română a reafirmat că prioritățile pe termen mediu rămân îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice, creșterea veniturilor colectate și accelerarea proiectelor de infrastructură care contribuie la competitivitatea economiei.

„Corelat cu acest aspect, fondurile europene reprezintă un motor esenţial pentru economie în această perioadă. În primele cinci luni ale anului, aproximativ 71% din totalul investiţiilor publice au fost asigurate direct din fonduri europene şi din resursele aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Reprezentanţii ministerului au dat asigurări că sunt continuate eforturile susţinute pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor asumate prin PNRR, precum şi pentru accelerarea absorbţiei din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 şi operaţionalizarea programului SAFE. În ceea ce priveşte managementul datoriei publice, reprezentanţii Ministerului Finanţelor au arătat că planul de finanţare pentru anul 2026 se derulează conform calendarului stabilit. Partea română a reafirmat că prioritatea pe termen mediu rămâne îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice, creşterea veniturilor colectate şi accelerarea proiectelor de infrastructură care stimulează competitivitatea economică a României”, subliniază Ministerul Finanțelor.

În prezent, toate cele trei mari agenții internaționale de rating (S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch) mențin o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României. Această perspectivă plasează țara la un pas de obținerea unui calificativ din categoria „junk”, nerecomandat pentru investiții.