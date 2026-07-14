Sorin Grindeanu cere trimiterea urgentă în Parlament a proiectelor din PNRR: Atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a publicat un mesaj pe Facebook în care a criticat Guvernul și a prezentat poziția partidului cu privire la mai multe proiecte legislative și la implementarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Liderul social-democrat a scris pe Facebook că România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă și susține că agențiile de rating monitorizează situația țării, în timp ce România s-ar afla foarte aproape de o retrogradare în categoria „junk”. În același timp, el acuză existența unei campanii publice îndreptate împotriva PSD.

Sorin Grindeanu susține că românii întâmpină dificultăți financiare și că multe persoane reușesc cu greu să își acopere cheltuielile lunare și plata facturilor, ceea ce le afectează posibilitatea de a-și face planuri pentru viitor.

În mesajul său, liderul PSD afirmă că partidul poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală. El spune că formațiunea a pus uneori stabilitatea țării înaintea propriului electorat și a acceptat măsuri de dreapta care au afectat susținătorii PSD. De asemenea, Grindeanu consideră că partidul a fost, în anumite momente, arogant, autosuficient și nu a înțeles schimbările profunde din societate.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, ÎNSĂ corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD. Ura hrănește doar minți bolnave, dar nu potolește foamea. Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor. Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru. Am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Totodată, președintele PSD afirmă că formațiunea a realizat investiții importante în infrastructură, menționând construirea a 500 de kilometri de autostradă. El susține că nu a promovat discursul bazat pe ură și că nu a încurajat violența sau jignirile la adresa adversarilor politici. În același context, Grindeanu afirmă că nu a participat la manifestații de protest în care să fie lansate astfel de mesaje.

Liderul PSD apreciază că România este din nou divizată politic și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că încearcă să concentreze puterea politică în jurul propriei persoane. El susține că menținerea actualei guvernări are un cost suportat zilnic de milioane de români și de firmele românești.

„Însă mereu am construit. Eu am făcut 500 de km de autostradă. Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște „idioți fără dinți”. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare. Astăzi – vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?! Prețul pentru ca ei să rămână agățați de putere este prețul pe care trebuie să îl plătească milioane de români și firme românești în fiecare zi”, a mai scris șeful PSD.

Sorin Grindeanu afirmă că fondurile din PNRR sunt esențiale pentru România și spune că PSD își va respecta toate angajamentele asumate în privința acestor reforme. Totodată, el îi transmite premierului că partidul nu va susține automat proiectele promovate de Guvern.

În acest sens, liderul social-democrat anunță că PSD nu va vota o lege a salarizării care, în opinia partidului, reduce veniturile oamenilor și precizează că formațiunea dorește corectarea unui astfel de proiect.

De asemenea, Grindeanu afirmă că PSD nu va susține o lege care ar conduce la închiderea unor noi capacități de producție de energie. El susține că liberalizarea pieței energiei a dus deja la o majorare cu 60% a prețului curentului electric.

Președintele PSD mai afirmă că partidul nu va vota legi care reduc atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI), despre care susține că ar avea rolul de a rezolva probleme privind incompatibilitatea și conflictul de interese pentru membri ai USR, făcând referire și la Dominic Fritz.

„De aceea, miliardele din PNRR sunt vitale pentru România.

PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Ilie, nu te mai chinui să silabisești de pe bilețele ce am zis de-a lungul timpului… rămâne totul valabil! Dar PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis.

•⁠ ⁠NU vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta!

•⁠ ⁠NU vom vota o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%.

•⁠ ⁠NU vom vota legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor useriști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese”, a completat acesta.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu susține că, atunci când este vorba despre fondurile europene și miliardele de euro destinate României prin PNRR, competiția politică ar trebui să lase loc responsabilității. El îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu mai amâne publicarea proiectelor în transparență decizională și să le trimită de urgență în Parlament.

Liderul PSD afirmă că partidul se află în opoziție și că va vota în mod transparent doar proiectele pe care le consideră în interesul cetățenilor și al României.

„Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea. Îi transmit premierului demis să NU mai întârzie punerea acestor proiecte în transparență și să le trimită urgent la Parlament. Ceasul ticăie… În rest – zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!”, a conchis Sorin Grindeanu.

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