Conflictul din Iran readuce riscul unui nou val de inflație. Petrolul se scumpește, iar investitorii urmăresc deciziile Fed

Reizbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran readuce în atenția piețelor riscul unui nou șoc inflaționist. Potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, analist eToro, scumpirea petrolului și incertitudinile geopolitice pot complica eforturile băncilor centrale de a reduce inflația, într-un moment în care investitorii urmăresc atent și evoluția politicii monetare din SUA.

Potrivit analizei eToro, încercările Iranului de a bloca din nou Strâmtoarea Ormuz și atacurile lansate de Statele Unite asupra mai multor ținte din Republica Islamică au determinat o nouă creștere a cotațiilor petrolului.

După ce contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în septembrie au coborât până la 71,57 dolari pe baril la începutul lunii iulie, acestea au urcat luni până aproape de 80 de dolari. În același timp, cotația petrolului WTI a ajuns aproape de 75 de dolari pe baril.

Analistul subliniază că piața rămâne în „backwardation”, ceea ce indică faptul că traderii se așteaptă la o normalizare a prețurilor într-un interval relativ scurt. Totuși, evoluția conflictului din Golf va rămâne un factor decisiv pentru piața petrolului.

Bogdan Maioreanu arată că inflația anuală din România a scăzut ușor în iunie, de la 10,9% la 10,4%, însă nivelul rămâne cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

În același timp, prețurile la energie și combustibili continuă să exercite presiuni asupra costului vieții. Energia electrică este cu aproape 60% mai scumpă decât în urmă cu un an, în timp ce prețurile la benzină au crescut cu aproape 23%, iar motorina s-a scumpit cu peste 28%.

Potrivit datelor analizate, față de luna precedentă, prețul mediu al benzinei a scăzut cu 4,3%, însă motorina s-a scumpit cu 1,9%, iar evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului ar putea influența din nou prețurile de la pompă.

Analiza evidențiază că, pe lângă riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu, investitorii au fost afectați și de scăderile puternice din sectorul inteligenței artificiale.

Acțiunile producătorilor de memorii utilizați în infrastructura AI au înregistrat corecții importante. SK Hynix a pierdut peste 15%, iar Samsung Electronics aproape 11%, ceea ce a contribuit la scăderea cu aproximativ 9% a indicelui KOSPI din Coreea de Sud și la suspendarea temporară a tranzacționării.

Valul de vânzări s-a extins ulterior și în Statele Unite, unde SanDisk, Micron și Western Digital au înregistrat, la rândul lor, scăderi semnificative.

În această săptămână, atenția piețelor se îndreaptă către publicarea indicelui prețurilor de consum și a indicelui prețurilor de producție din Statele Unite, precum și către declarațiile președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh, în fața Congresului.

Potrivit analistului eToro, aceste informații vor influența așteptările privind următoarea ședință de politică monetară a Fed. În prezent, piețele estimează o probabilitate de 43% pentru o majorare a dobânzii în luna iulie și de peste 51% pentru luna septembrie.

Un mesaj mai ferm privind combaterea inflației ar putea susține dolarul și randamentele obligațiunilor de stat, în timp ce sectoarele sensibile la dobânzi, precum tehnologia, ar putea resimți presiuni suplimentare.

Bogdan Maioreanu consideră că actualele tensiuni geopolitice pot transforma șocul petrolier într-un nou val de inflație la nivel mondial.

Potrivit celui mai recent sondaj eToro „Retail Investor Beat”, inflația reprezintă principalul risc extern pentru portofoliile investitorilor români, fiind indicată de 24% dintre respondenți. La nivel global, inflația ocupă locul al treilea în clasamentul principalelor riscuri identificate de investitori.

Analistul avertizează că o eventuală intensificare a conflictului sau menținerea blocajelor în Strâmtoarea Ormuz ar putea accentua presiunile asupra prețurilor din sectorul energetic și ar îngreuna procesul de reducere a inflației urmărit de marile bănci centrale.