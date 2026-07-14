Conflictul din Iran readuce riscul unui nou val de inflație. Petrolul se scumpește, iar investitorii urmăresc deciziile Fed
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Reizbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran readuce în atenția piețelor riscul unui nou șoc inflaționist. Potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, analist eToro, scumpirea petrolului și incertitudinile geopolitice pot complica eforturile băncilor centrale de a reduce inflația, într-un moment în care investitorii urmăresc atent și evoluția politicii monetare din SUA.
Reizbucnirea tensiunilor din Orientul Mijlociu a împins din nou în sus prețurile petrolului
Potrivit analizei eToro, încercările Iranului de a bloca din nou Strâmtoarea Ormuz și atacurile lansate de Statele Unite asupra mai multor ținte din Republica Islamică au determinat o nouă creștere a cotațiilor petrolului.
După ce contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în septembrie au coborât până la 71,57 dolari pe baril la începutul lunii iulie, acestea au urcat luni până aproape de 80 de dolari. În același timp, cotația petrolului WTI a ajuns aproape de 75 de dolari pe baril.
Analistul subliniază că piața rămâne în „backwardation”, ceea ce indică faptul că traderii se așteaptă la o normalizare a prețurilor într-un interval relativ scurt. Totuși, evoluția conflictului din Golf va rămâne un factor decisiv pentru piața petrolului.
România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, iar combustibilii rămân un factor important
Bogdan Maioreanu arată că inflația anuală din România a scăzut ușor în iunie, de la 10,9% la 10,4%, însă nivelul rămâne cel mai ridicat din Uniunea Europeană.
În același timp, prețurile la energie și combustibili continuă să exercite presiuni asupra costului vieții. Energia electrică este cu aproape 60% mai scumpă decât în urmă cu un an, în timp ce prețurile la benzină au crescut cu aproape 23%, iar motorina s-a scumpit cu peste 28%.
Potrivit datelor analizate, față de luna precedentă, prețul mediu al benzinei a scăzut cu 4,3%, însă motorina s-a scumpit cu 1,9%, iar evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului ar putea influența din nou prețurile de la pompă.
Sectorul inteligenței artificiale a fost afectat de un val puternic de vânzări pe bursele internaționale
Analiza evidențiază că, pe lângă riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu, investitorii au fost afectați și de scăderile puternice din sectorul inteligenței artificiale.
Acțiunile producătorilor de memorii utilizați în infrastructura AI au înregistrat corecții importante. SK Hynix a pierdut peste 15%, iar Samsung Electronics aproape 11%, ceea ce a contribuit la scăderea cu aproximativ 9% a indicelui KOSPI din Coreea de Sud și la suspendarea temporară a tranzacționării.
Valul de vânzări s-a extins ulterior și în Statele Unite, unde SanDisk, Micron și Western Digital au înregistrat, la rândul lor, scăderi semnificative.
Investitorii urmăresc datele privind inflația din SUA și mesajele Rezervei Federale
În această săptămână, atenția piețelor se îndreaptă către publicarea indicelui prețurilor de consum și a indicelui prețurilor de producție din Statele Unite, precum și către declarațiile președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh, în fața Congresului.
Potrivit analistului eToro, aceste informații vor influența așteptările privind următoarea ședință de politică monetară a Fed. În prezent, piețele estimează o probabilitate de 43% pentru o majorare a dobânzii în luna iulie și de peste 51% pentru luna septembrie.
Un mesaj mai ferm privind combaterea inflației ar putea susține dolarul și randamentele obligațiunilor de stat, în timp ce sectoarele sensibile la dobânzi, precum tehnologia, ar putea resimți presiuni suplimentare.
Escaladarea conflictului cu Iranul poate alimenta un nou val inflaționist la nivel global
Bogdan Maioreanu consideră că actualele tensiuni geopolitice pot transforma șocul petrolier într-un nou val de inflație la nivel mondial.
Potrivit celui mai recent sondaj eToro „Retail Investor Beat”, inflația reprezintă principalul risc extern pentru portofoliile investitorilor români, fiind indicată de 24% dintre respondenți. La nivel global, inflația ocupă locul al treilea în clasamentul principalelor riscuri identificate de investitori.
Analistul avertizează că o eventuală intensificare a conflictului sau menținerea blocajelor în Strâmtoarea Ormuz ar putea accentua presiunile asupra prețurilor din sectorul energetic și ar îngreuna procesul de reducere a inflației urmărit de marile bănci centrale.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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