OMV estimează câștiguri din scumpirea petrolului și gazelor. Conflictul din Orientul Mijlociu schimbă perspectivele grupului austriac

Grupul austriac OMV estimează că majorarea prețurilor petrolului și gazelor naturale va avea un efect pozitiv asupra rezultatelor sale financiare, compensând impactul provocat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de măsurile temporare de reglementare introduse în România și Austria. Compania consideră că evoluția pieței energetice, marcată de volatilitate în ultimele luni, îi poate aduce venituri suplimentare, chiar dacă unele segmente ale activității sunt afectate de reducerea volumelor de vânzări și de intervențiile autorităților.

Anunțul vine înaintea publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea și oferă o imagine asupra modului în care unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul energetic european vede evoluția pieței în contextul actualelor tensiuni geopolitice.

În ultimele luni, piața internațională a petrolului și gazelor a fost puternic influențată de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Escaladarea tensiunilor din regiune a alimentat temerile privind aprovizionarea globală cu energie, ceea ce a dus la oscilații puternice ale cotațiilor.

Pentru marile companii petroliere, inclusiv OMV, această volatilitate s-a tradus prin prețuri mai mari de vânzare pentru petrol și gaze naturale.

Grupul austriac estimează că aceste creșteri vor reuși să compenseze diminuarea volumelor comercializate, afectate de contextul geopolitic și de schimbările de pe piață.

Datele preliminare prezentate de companie arată că în trimestrul al doilea al anului prețurile realizate au crescut semnificativ.

Prețul mediu al gazelor naturale a fost cu 21,5% mai mare decât în primul trimestru al anului.

În același timp, și petrolul a adus venituri mai mari. Dacă în perioada ianuarie-martie OMV a obținut un preț mediu de 72,30 dolari pentru un baril de țiței, în trimestrul al doilea valoarea a urcat la 97,80 dolari pe baril.

Această evoluție este considerată unul dintre principalii factori care vor susține rezultatele financiare ale companiei.

OMV precizează că rezultatele sale sunt influențate și de măsurile temporare de reglementare introduse în România și Austria.

Cu toate acestea, reprezentanții companiei apreciază că impactul acestor decizii va fi compensat de un mix de producție mai avantajos și de un grad mai ridicat de utilizare a rafinăriilor.

Practic, grupul se așteaptă ca eficiența operațională și prețurile ridicate la energie să echilibreze efectele negative generate atât de măsurile administrative, cât și de costurile mai mari ale materiilor prime.

În Austria, autoritățile au intervenit pe piața carburanților după scumpirile generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Guvernul de la Viena a decis ca veniturile suplimentare încasate din TVA, rezultate din majorarea prețurilor la combustibili, să fie returnate consumatorilor prin reducerea taxelor aplicate carburanților.

Totodată, executivul a plafonat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți, măsură care afectează inclusiv activitatea OMV.

Aceste intervenții urmăresc limitarea impactului asupra consumatorilor, însă reduc posibilitățile companiilor de a transfera integral creșterile de preț către piață.

OMV și-a revizuit încă din luna aprilie perspectivele privind evoluția pieței energetice pentru anul viitor.

Grupul estimează că prețul petrolului Brent se va situa în intervalul 85-95 de dolari pe baril în 2026, scenariul fiind construit pe ipoteza redeschiderii Strâmtorii Ormuz până la sfârșitul lunii iunie.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru transporturile mondiale de petrol și gaze naturale, iar orice blocaj sau tensiune militară în zonă influențează imediat piețele internaționale.

Perspectivele OMV arată că marile companii energetice continuă să urmărească atent evoluțiile din Orientul Mijlociu, deoarece acestea pot modifica rapid echilibrul dintre cerere și ofertă pe piața mondială.

În același timp, grupul mizează pe faptul că nivelul ridicat al prețurilor la petrol și gaze, împreună cu optimizarea activității de producție și rafinare, vor reuși să atenueze efectele măsurilor de reglementare și ale contextului economic actual.

Rezultatele financiare pe care OMV le va publica în perioada următoare vor arăta în ce măsură creșterea cotațiilor la energie a reușit să compenseze provocările generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de intervențiile autorităților asupra pieței.