Ungaria este la un pas de deblocarea a 10 miliarde de euro din fondurile UE. Decizia finală urmează să fie luată vineri

Ungaria se apropie de un moment decisiv în relația cu Uniunea Europeană, după ani în care o parte importantă a fondurilor europene i-a fost blocată din cauza preocupărilor privind corupția și statul de drept. Miniștrii de finanțe ai statelor membre urmează să analizeze și să voteze vineri, în cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN, planul național de redresare revizuit al Budapestei, o decizie care ar putea permite accesul la aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene destinate redresării economice.

Aprobarea reprezintă un pas esențial pentru noul Executiv de la Budapesta, care și-a făcut din deblocarea banilor europeni una dintre principalele priorități.

Pe agenda reuniunii ECOFIN de vineri se află aprobarea versiunii actualizate a Planului Național de Redresare și Reziliență al Ungariei.

Dacă documentul va primi undă verde din partea tuturor statelor membre, Budapesta va putea începe procedurile necesare pentru accesarea fondurilor europene, însă numai după îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de Comisia Europeană.

Pentru adoptarea deciziei este necesar acordul unanim al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

O mare parte din fondurile europene destinate Ungariei au fost suspendate în ultimii ani din cauza preocupărilor exprimate de Comisia Europeană privind existența unor riscuri sistemice de corupție și funcționarea mecanismelor de control al utilizării banilor europeni.

Blocarea fondurilor a afectat atât resursele din Mecanismul de Redresare și Reziliență, cât și o parte dintre fondurile de coeziune alocate țării.

După alegerile parlamentare din luna aprilie, noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a promis că va relansa dialogul cu instituțiile europene și va încerca să deblocheze fondurile suspendate.

În urma negocierilor purtate în ultimele luni, Executivul ungar și Comisia Europeană au ajuns la un acord politic privind continuarea procesului, iar planul de redresare a fost revizuit pentru a răspunde solicitărilor formulate de Bruxelles.

Înaintea votului din Consiliu, Comisia Europeană a emis o recomandare favorabilă privind noua versiune a documentului.

Chiar dacă planul va fi aprobat de miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene, fondurile nu vor intra automat în conturile Ungariei.

Autoritățile de la Budapesta trebuie să îndeplinească până la sfârșitul lunii august toate așa-numitele „super-etape” asumate în relația cu Comisia Europeană, acestea reprezentând reforme și măsuri considerate esențiale pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii.

Abia după verificarea îndeplinirii acestor condiții va putea începe procesul efectiv de plată.

Înaintea reuniunii ECOFIN, ministrul ungar al Finanțelor, András Kármán, a subliniat importanța deciziei care urmează să fie luată la Bruxelles.

„Va fi o întâlnire importantă, deoarece acesta este ultimul pas legal înainte ca țara noastră să poată accesa câteva mii de miliarde de forinți din fondurile UE”, a declarat oficialul într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Versiunea revizuită a Planului Național de Redresare include mai multe investiții considerate prioritare de noul guvern.

Printre domeniile care ar urma să beneficieze de finanțare europeană se numără:

modernizarea căilor ferate suburbane;

dezvoltarea infrastructurii energetice;

proiecte pentru sectorul locuințelor.

Aceste investiții fac parte din strategia prin care autoritățile ungare urmăresc accelerarea creșterii economice și utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea infrastructurii naționale.

Dacă miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene vor aproba vineri planul revizuit, Ungaria va face cel mai important pas din ultimii ani către deblocarea fondurilor europene, însă accesarea efectivă a banilor va depinde de respectarea integrală a reformelor asumate în fața Comisiei Europene.