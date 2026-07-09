Guvernul alocă 3,5 milioane de lei pentru proiectele Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Fondurile vor finanța acțiuni în România și în străinătate

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, alocarea sumei de 3,5 milioane de lei din bugetul Secretariatului General al Guvernului către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD). Fondurile sunt destinate finanțării proiectelor de comunicare, informare publică și promovare a imaginii și intereselor României în străinătate, precum și acțiunilor cu caracter științific și social-cultural.

Potrivit unui comunicat al Executivului, suma totală alocată pentru anul 2026 va fi utilizată pentru proiecte și acțiuni derulate atât independent, cât și în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații, fundații și organisme naționale sau internaționale.

Din totalul de 3,5 milioane de lei, 2,3 milioane de lei sunt destinate proiectelor de comunicare, informare publică și promovare a imaginii și intereselor României peste hotare, iar 1,2 milioane de lei vor finanța acțiuni cu caracter științific și social-cultural.

Conform Executivului, Secretariatul General al Guvernului va aloca fondurile pe baza unei note de fundamentare avizate din perspectiva oportunității, necesității și economicității de către consilierul de stat al prim-ministrului care coordonează Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Documentația va fi însoțită de avizele de specialitate ale direcțiilor de profil din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic și juridic, iar aprobarea finală va fi acordată de ordonatorul principal de credite.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește cadrul instituțional, organizatoric și financiar necesar utilizării acestor fonduri și sprijină implementarea și monitorizarea Planului de acțiune al Strategiei Naționale privind Economia Circulară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2023.

Metodologia de acordare a finanțării pentru categoriile de proiecte și acțiuni prevăzute în anexă va fi aprobată prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Pe parcursul anului 2026, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va implementa proiecte și programe dedicate promovării politicilor guvernamentale în domeniul dezvoltării durabile, atât în România, cât și în străinătate. Acestea vor include organizarea de evenimente, campanii de informare, conferințe și proiecte educaționale, inclusiv în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale și organisme internaționale.

În același timp, Departamentul va continua activitățile de implementare, monitorizare și raportare a progresului în ceea ce privește Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și Planul național de acțiune aferent, Strategia Națională privind Economia Circulară și Planul său de acțiune, precum și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite.

Totodată, instituția își va continua activitatea în calitate de membru al Rețelei Europene pentru Dezvoltare Durabilă (European Sustainable Development Network – ESDN) și va derula proiecte privind educația pentru dezvoltare durabilă, schimbările climatice, economia circulară, reducerea risipei alimentare, înverzirea zonelor urbane, eficiența energetică, finanțarea durabilă, conservarea biodiversității și digitalizarea.

De asemenea, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va sprijini implementarea reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și prin alte programe finanțate din fonduri externe nerambursabile.