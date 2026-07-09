Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei pentru centrele destinate persoanelor vulnerabile. Banii vor ajunge în 23 de localități

Guvernul a aprobat, în ședința desfășurată joi, la propunerea Ministerului Muncii și a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, alocarea sumei de 20.028.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea unor centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap și a căminelor pentru persoane vârstnice.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Dezvoltării într-un comunicat, fondurile vor fi distribuite către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile din județul Bihor.

Măsura are ca scop asigurarea condițiilor necesare pentru ca persoanele relocate să beneficieze de servicii de asistență și îngrijire în unități specializate, în condiții de siguranță.

„Guvernul a decis, în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Muncii și a Ministerului Dezvoltării, alocarea sumei de 20.028.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, în vederea finanțării unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile din județul Bihor”, a transmis Ministerul Dezvoltării într-un comunicat.

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că decizia adoptată de Guvern urmărește sprijinirea persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranță și să beneficieze de asistență de specialitate și de îngrijire corespunzătoare.

„Prin măsura adoptată astăzi, venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranță și să beneficieze de asistență de specialitate și de îngrijire corespunzătoare”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Din totalul de 20.028.000 de lei, peste 13 milioane de lei sunt destinate măsurilor de protecție prin centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, iar 7 milioane de lei vor acoperi cheltuielile de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice.