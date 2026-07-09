O nouă restricție europeană provoacă îngrijorări în sectorul energiei verzi. România se află printre piețele vizate
SURSA FOTO: Dreamstime - Energie, gaze
Restricțiile Uniunii Europene privind utilizarea componentelor fabricate în China pentru proiectele de energie regenerabilă ar putea afecta ritmul dezvoltării sectorului verde în statele europene care depind de finanțări publice, avertizează companii și investitori din industrie.
Europa vrea independență energetică, dar o componentă esențială vine încă din China
Măsura vizează în special invertoarele, componente esențiale pentru sistemele de energie solară, eoliană și pentru instalațiile de stocare a energiei în baterii. Actorii din piață susțin că limitarea accesului la aceste echipamente ar putea provoca întârzieri sau chiar blocarea unor proiecte în țările europene mai puțin dezvoltate economic.
Uniunea Europeană urmărește reducerea dependenței de furnizorii externi în domeniile considerate strategice, însă în prezent rămâne puternic legată de lanțurile de aprovizionare din China pentru numeroase tehnologii necesare tranziției energetice. China furnizează aproximativ 70% dintre invertoarele utilizate pe piața europeană.
Comisia Europeană a decis în luna mai să excludă de la finanțarea UE invertoarele provenite din așa-numitele țări „cu risc ridicat”, inclusiv China, invocând motive legate de securitate, potrivit Reuters.
Restricțiile privind echipamentele chinezești ridică probleme pentru proiectele europene
Într-o scrisoare transmisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la data de 7 iulie, și consultată de Reuters, 36 de companii și investitori au atras atenția asupra impactului pe care această decizie l-ar putea avea asupra extinderii energiei solare și eoliene în Europa Centrală și de Est.
Reprezentanții industriei au precizat că statele din această regiune se află deja în urma unor țări mai bogate din Europa de Vest în procesul de reducere a utilizării combustibililor fosili. Potrivit acestora, limitarea accesului la anumite echipamente ar putea afecta ritmul investițiilor în energie regenerabilă. „Riscă să încetinească și, pe unele piețe, să oprească tranziția energetică în întreaga regiune”, au scris actorii din industrie.
Companiile au menționat că producția europeană de invertoare nu este încă suficient de extinsă pentru a înlocui rapid echipamentele provenite din China. Această situație ar putea conduce la creșterea costurilor și la întârzieri în derularea proiectelor, iar lipsa unor reguli clare privind aplicarea restricțiilor „îngheață deciziile de finanțare în întreaga regiune”.
România, printre piețele care ar putea fi afectate de schimbările europene
Potrivit estimărilor companiei de consultanță Wood Mackenzie, în perioada 2026-2030, restricțiile Uniunii Europene ar putea determina aproximativ 14% dintre proiectele solare europene și 12% dintre proiectele de stocare a energiei, care ar fi utilizat probabil invertoare chinezești, să caute furnizori alternativi.
România, Republica Cehă și Grecia sunt menționate printre piețele europene care ar putea resimți cel mai mult efectele acestor schimbări. Investitorii susțin că înlocuirea furnizorilor într-un interval scurt poate genera dificultăți suplimentare pentru dezvoltarea proiectelor.
În locul unei limitări directe a aprovizionării cu energie și echipamente din China, companiile au propus introducerea unor reguli care să limiteze accesul companiilor străine la invertoarele deja instalate în rețelele europene. În mod obișnuit, producătorii pot accesa aceste dispozitive de la distanță, inclusiv pentru actualizări software.
Dezbaterea privind securitatea echipamentelor energetice continuă
Reprezentanții industriei consideră că restricționarea accesului de la distanță ar putea reprezenta o alternativă la eliminarea completă a unor furnizori de pe piață. Această abordare ar permite menținerea unor surse de aprovizionare existente, reducând riscul unor întârzieri în dezvoltarea proiectelor.
Unii oficiali ai Uniunii Europene au declarat însă că o astfel de soluție ar putea să nu ofere un nivel suficient de protecție împotriva unor eventuale interferențe.
Discuțiile privind utilizarea componentelor chinezești în infrastructura energetică europeană au loc în contextul eforturilor UE de a crește securitatea energetică și de a dezvolta capacități proprii de producție pentru tehnologiile necesare tranziției către surse regenerabile.
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