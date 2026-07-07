Piața vehiculelor electrice (EV) din România atinge un nou record al înmatriculărilor în iunie 2026

Piața vehiculelor electrice (EV) din România continuă să înregistreze o evoluție accelerată, pe fondul interesului tot mai mare pentru soluțiile de mobilitate sustenabilă. Datele recente indică un nivel record al înmatriculărilor de autovehicule electrice, confirmând consolidarea acestui segment și perspective favorabile pentru dezvoltarea sa în 2026.

Autovehiculele electrice (EV) au reprezentat 4,74% din totalul maşinilor noi înmatriculate în România, în luna iunie, până la un volum de 2.264 de unităţi, în timp ce, în primele şase luni, numărul acestora a ajuns la 8.947 de exemplare, relevă datele publicate, marţi, de către unul dintre principalii jucători din domeniul mobilităţii electrice pe plan local.

Conform analizei Lektri.Co, numărul înmatriculărilor de vehicule electrice raportat în iunie, la nivel naţional, reprezintă cea mai bună performanţă lunară înregistrată până în prezent pe piaţa din România, evoluţie care confirmă maturizarea accelerată a segmentului şi interesul tot mai ridicat pentru mobilitatea electrică.

Din totalul de 47.757 de autovehicule înmatriculate în iunie, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 4,74%. Dintre cele 2.264 de unităţi electrice înregistrate în acest interval, 2.124 sunt autoturisme, 140 autoutilitare electrice, iar după scăderea celor 167 de radieri, bilanţul net al lunii iunie rămâne la 2.097 vehicule electrice. La nivel cumulat, în primele şase luni ale anului 2026, în România au fost înmatriculate 8.947 de vehicule electrice, „ceea ce arată că 2026 ar putea deveni cel mai bun an din istoria pieţei auto electrice locale”.

Fondată în anul 2018 la Timișoara, sub conducerea CEO-ului Claudiu Suma, LEKTRI.CO s-a impus ca unul dintre principalii pionieri români și europeni în proiectarea și fabricarea stațiilor inteligente de încărcare pentru vehicule electrice (EV). Compania dezvoltă atât hardware, cât și software propriu, oferind soluții integrate destinate utilizatorilor rezidențiali, companiilor (B2B), flotelor auto, sectorului de retail și industriei HoReCa.

Portofoliul de produse LEKTRI.CO este construit în jurul unei filozofii care îmbină tehnologia avansată cu designul industrial de înaltă calitate. Designul echipamentelor este realizat în colaborare cu prestigiosul studio austriac EOOS, recunoscut la nivel internațional pentru abordarea sa minimalistă și funcțională. Rezultatul este o gamă de stații de încărcare caracterizate printr-o estetică modernă, o durabilitate ridicată și o integrare armonioasă în spații rezidențiale și comerciale.

Printre principalele produse ale companiei se numără LEKTRI.CO ONE™, un încărcător monofazat AC cu putere de până la 7,4 kW, destinat în special utilizării rezidențiale. Acesta reprezintă unul dintre cele mai populare modele din portofoliu și se remarcă printr-o inovație importantă pe piață: primul cablu de încărcare atașat echipat cu obturatoare de siguranță (Shutter Cable – T2S), care oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva contactului accidental, fiind potrivit inclusiv pentru gospodăriile cu copii și pentru utilizarea în condiții meteorologice variate.

Pentru aplicațiile care necesită o putere mai mare, LEKTRI.CO oferă modelul LEKTRI.CO TRI™, un încărcător trifazat AC cu o putere de până la 22 kW. Acesta este destinat locuințelor cu instalații electrice trifazate, clădirilor de birouri, parcărilor comerciale și altor spații în care este necesară o încărcare rapidă și eficientă a vehiculelor electrice. Pentru infrastructura de mare capacitate, compania dezvoltă stația LEKTRI.CO FAST™, un încărcător rapid în curent continuu (DC) de 120 kW, echipat cu dublă ieșire. Soluția este proiectată pentru benzinării, zone cu trafic intens și flote comerciale, optimizând timpul de încărcare și distribuind inteligent puterea între două vehicule încărcate simultan.

Stațiile LEKTRI.CO integrează o serie de funcții inteligente care contribuie la eficiența energetică și la optimizarea consumului. Prin intermediul modulului EM (Energy Management), acestea sunt compatibile cu sisteme fotovoltaice și utilizează funcția „Solar-First”, care detectează surplusul de energie produs de panourile solare și prioritizează încărcarea vehiculului exclusiv cu energie regenerabilă, reducând astfel consumul de energie din rețeaua publică.

O altă funcționalitate esențială este Dynamic Load Balancing, sistem care monitorizează permanent consumul total de energie al locuinței sau clădirii și ajustează automat puterea alocată încărcării vehiculului electric. Această tehnologie previne suprasolicitarea instalației electrice și declanșarea siguranțelor, eliminând în multe situații necesitatea unor investiții suplimentare în modernizarea rețelei electrice.

LEKTRI.CO promovează, de asemenea, un ecosistem deschis, bazat pe interoperabilitate și integrare cu platforme consacrate de automatizare a locuinței. Stațiile de încărcare sunt compatibile cu asistenți virtuali precum Alexa, Google Home și Apple HomeKit, precum și cu soluții de automatizare precum Home Assistant, IFTTT, Jeedom și Shelly, oferind utilizatorilor posibilitatea de a integra încărcarea vehiculului electric într-un ecosistem inteligent complet și personalizabil.