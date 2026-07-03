Tesla a depășit așteptările Wall Street cu un nou record de livrări. Revenirea puternică din Europa schimbă perspectivele companiei pentru 2026

Tesla a raportat joi rezultate peste așteptările analiștilor în ceea ce privește livrările din al doilea trimestru al anului, evoluție care a alimentat optimismul investitorilor că producătorul de vehicule electrice ar putea reveni pe creștere anuală. Cu toate acestea, acțiunile companiei au înregistrat o scădere de aproximativ 7% în cursul ședinței de tranzacționare, analiștii apreciind că o mare parte a optimismului fusese deja inclusă în prețul acțiunilor.

Compania cu sediul în Austin, Texas, a livrat 480.126 de vehicule în perioada aprilie-iunie, stabilind un nou record pentru un al doilea trimestru. Volumul reprezintă o creștere de aproximativ 25% față de aceeași perioadă a anului trecut și depășește semnificativ estimările analiștilor, care anticipau livrări de 402.776 de vehicule, potrivit datelor Visible Alpha citate de Fox Business.

În aceeași perioadă, Tesla a produs 451.758 de vehicule, ceea ce înseamnă că livrările au depășit producția cu aproximativ 28.000 de unități, compania reducând astfel stocurile acumulate anterior în cursul anului.

Performanța solidă a activității principale de producție și vânzare de automobile oferă un sprijin important pentru companie, în timp ce directorul general Elon Musk continuă să investească masiv în dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă și a inteligenței artificiale, domenii considerate principalele motoare ale evaluării bursiere a Tesla, estimată la aproximativ 1.600 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, la închiderea ședinței bursiere de joi, acțiunile Tesla erau în scădere cu peste 7%, după ce în prima parte a săptămânii avuseseră un avans de 12%, ceea ce, potrivit analiștilor și investitorilor, reflecta deja așteptările pozitive privind livrările.

Redresarea Tesla pe piața europeană a fost susținută de creșterea prețurilor la carburanți, stimulentele guvernamentale pentru vehicule electrice, accelerarea electrificării flotelor corporative și diminuarea reacțiilor negative ale consumatorilor față de pozițiile politice ale lui Elon Musk.

Analiștii consideră că expansiunea puternică din Europa reprezintă în prezent principalul motor de creștere al Tesla. În același timp, vânzările din Statele Unite continuă să fie în scădere, deși într-un ritm mai redus decât declinul general al pieței americane de vehicule electrice, în timp ce piața chineză înregistrează o creștere modestă.

Unii analiști, care anticipaseră anterior un al treilea an consecutiv de scădere a livrărilor anuale, apreciază acum că o diminuare a vânzărilor pe întregul an ar fi dificil de imaginat, având în vedere performanța din al doilea trimestru.

Anul trecut, Tesla a introdus versiuni simplificate și mai accesibile ale sedanului compact Model 3 și ale SUV-ului Model Y, completând strategia cu stimulente comerciale atractive și opțiuni avantajoase de finanțare.

Cu toate acestea, cererea din Statele Unite, cea mai importantă piață pentru Tesla, continuă să fie afectată după eliminarea facilităților fiscale pentru achiziția de vehicule electrice la sfârșitul anului trecut. În pofida acestor dificultăți, analiștii rămân prudent optimiști cu privire la posibilitatea unei creșteri în cursul acestui an.

Experții subliniază că eliminarea stimulentelor pentru achiziția de vehicule electrice noi în SUA continuă să afecteze vânzările, în timp ce actualizările aduse gamei de modele au contribuit la îmbunătățirea performanțelor pe piața chineză.

Estimările unor analiști indică faptul că vânzările Tesla din Statele Unite au scăzut probabil cu cel puțin 10% în al doilea trimestru al anului. La bursă, acțiunile Tesla au încheiat ședința la 393,45 dolari, în scădere cu 31,85 dolari, echivalentul unui declin de 7,49%.

În China, vânzările de vehicule electrice produse local de Tesla au crescut în acest an, evoluție susținută de producția noii versiuni actualizate a Modelului Y, în pofida concurenței intense venite din partea BYD și a altor producători auto chinezi.

Compania a anunțat că va publica rezultatele financiare trimestriale pe 22 iulie, după închiderea piețelor financiare.

Totodată, Elon Musk a devenit pentru scurt timp, luna trecută, prima persoană din lume cu o avere estimată la peste un trilion de dolari, după ce SpaceX a început să fie tranzacționată public pe Nasdaq la un preț de 150 de dolari pe acțiune, peste prețul de ofertă publică inițială de 135 de dolari.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea lui Elon Musk era estimată miercuri la 982 de miliarde de dolari.