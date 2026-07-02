UE propune un prag de 70% componente europene pentru vehiculele electrice, dar furnizorii auto avertizează că 350.000 de locuri de muncă ar putea dispărea

Comisia Europeană propune introducerea unui prag de 70% componente fabricate în UE pentru vehiculele electrice, prin viitoarea Lege a Acceleratorului Industrial, discutată în prezent de statele membre și Parlamentul European. Măsura, menită să protejeze industria auto de concurența chineză, a generat un conflict între furnizori și producători.

Furnizorii și producătorii europeni de automobile sunt divizați în ceea ce privește strategia „Fabricat în Europa” de la Bruxelles, un efort de a proteja piața UE de concurența chineză. Industria auto din UE se confruntă cu o concurență acerbă din partea Chinei, care amenințează sute de mii de locuri de muncă în întregul bloc. Pentru a aborda această problemă, UE pregătește așa-numita Lege a Acceleratorului Industrial, care este concepută pentru a favoriza vehiculele electrice construite în mare parte cu componente europene în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin public.

Cu toate acestea, furnizorii și producătorii de automobile din UE nu sunt de acord cu privire la legea propusă, aflată în prezent în discuție de către țările UE și Parlamentul European, care stabilește un prag de conținut local de 70% pentru vehiculele electrice.

Potrivit Asociației Europene a Furnizorilor de Autovehicule, propunerea Comisiei este un pas în direcția corectă. Conform unui studiu comandat firmei de consultanță în management Roland Berger, consultat de Euronews, vehiculele electrice hibride plug-in și vehiculele electrice cu baterii fabricate în Europa conțin deja între 80% și 90% componente fabricate în Europa. Prin urmare, Asociația Europeană a Furnizorilor de Autovehicule consideră că pragul de 70% al Comisiei este realizabil.

Totuși, Asociația Producătorilor Europeni de Automobile insistă asupra unei metodologii diferite, în cadrul căreia autoritățile de reglementare ar evalua vehiculele finite în loc de conținutul local din componentele vehiculelor.

„Un vehicul este mult mai mult decât suma pieselor sale. Valoarea sa constă și în cercetarea și dezvoltarea, ingineria avansată și forța de muncă înalt calificată din spatele său”, a transmis Asociația Producătorilor Europeni de Automobile într-un document de poziție publicat la data de 1 iulie.

Asociația Europeană a Furnizorilor de Autovehicule a răspuns că, în conformitate cu această metodologie, un vehicul finit ar necesita doar 50% piese și componente fabricate în UE, restul de 20% provenind din cercetare și dezvoltare, proiectare și alte activități.

Această diluare cu 20 de puncte procentuale a cerinței de piese fabricate în UE „ar putea duce la pierderea a 350.000 de locuri de muncă”, a avertizat Asociația Europeană a Furnizorilor de Autovehicule, spunând că abordarea Comisiei la nivel de componente ar „proteja baza de producție existentă”.