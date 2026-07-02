Bosch închide un centru strategic din Europa. Sute de angajați își vor pierde locurile de muncă

Bosch a anunțat că va închide Centrul de Inginerie din Sofia până la jumătatea anului 2027, în cadrul unui proces de reorganizare a operațiunilor sale globale. Decizia va afecta aproximativ 670 de angajați, iar primele concedieri sunt programate încă din 2026. Compania germană explică măsura prin schimbările profunde din industria auto și prin necesitatea adaptării capacității de inginerie la noile cerințe ale pieței.

Bosch a decis să închidă Centrul de Inginerie din Sofia până la mijlocul anului 2027, măsură care va conduce la disponibilizarea a aproximativ 670 de angajați. Potrivit companiei, aproximativ 400 dintre aceste posturi vor fi desființate încă din cursul anului 2026.

Reorganizarea face parte dintr-un amplu proces de consolidare a activităților globale de inginerie desfășurate de grupul german. Compania susține că decizia este determinată de transformările structurale prin care trece industria auto la nivel mondial și de necesitatea adaptării resurselor la noile realități economice.

Bosch arată că producătorii auto se confruntă cu unele dintre cele mai dificile provocări din ultimii ani. Printre acestea se numără reducerea producției de vehicule, modificarea cerințelor clienților, schimbările majore ale tehnologiilor și condițiilor de piață, precum și orientarea tot mai accentuată a cererii către piețe din afara Europei.

Reprezentanții companiei mai precizează că există și alți factori care au influențat hotărârea de reorganizare a activităților de inginerie. Bosch indică lipsa unui cadru de reglementare suficient de clar pentru tehnologii precum hidrogenul, ritmul mai lent decât estimările inițiale al dezvoltării mobilității electrice și al conducerii automatizate, precum și costurile ridicate și intensificarea concurenței la nivel internațional, scrie bnrnews.bg.

Potrivit companiei, aceste evoluții impun ajustarea amprentei sale globale, astfel încât structura și capacitatea de inginerie să răspundă mai eficient cererii actuale și perspectivelor pieței auto. Informațiile au fost transmise de agenția bulgară de presă BTA.

Datele prezentate de Bosch arată că, la sfârșitul anului 2025, grupul avea peste 1.000 de angajați în Bulgaria, incluzând personalul companiilor sale neconsolidate. Totodată, compania a raportat venituri de 196 de milioane de euro pe piața bulgară.