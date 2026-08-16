Schimbare importantă la subvenția de 1.500 de euro pentru micii fermieri. Un document trebuie depus obligatoriu în original

Micii fermieri care solicită sprijinul financiar de până la 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de legume cultivate în spații protejate trebuie să țină cont de o modificare importantă privind documentele necesare pentru dosar.

Direcțiile Agricole au informat primăriile cu privire la această precizare tehnică, iar autoritățile locale trebuie, la rândul lor, să transmită informația fermierilor care solicită sprijinul acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 325/2025, în cadrul Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate, potrivit informațiilor publicate de Agrointel.

Primăria Comunei Strejești, județul Olt, a transmis pe pagina proprie de socializare că fermierii trebuie să acorde o atenție deosebită documentului prevăzut la punctul 1 din procesul-verbal de predare-primire a documentelor de valorificare.

Este vorba despre Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, care trebuie să fie avizat de Oficiul Fitosanitar Județean. Pentru dosarele aferente sprijinului financiar, documentul trebuie depus în original și nu în copie.

Precizarea a fost stabilită în cadrul procesului de preluare și verificare a dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut de HG nr. 325/2025. Autoritățile au solicitat primăriilor să îi informeze pe toți beneficiarii din localitățile lor cu privire la această cerință obligatorie.

Pentru întocmirea dosarului de valorificare aferent anului 2026, fermierii trebuie să pregătească mai multe documente.

Primul este Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, avizat de Oficiul Fitosanitar Județean, care trebuie prezentat în original.

Al doilea document este copia după prima filă din carnetul de comercializare, document care trebuie să fie avizat de Primărie pentru anul 2026.

Dosarul trebuie să mai conțină filele din carnetul de comercializare, E-Facturile sau rapoartele fiscale de închidere zilnică, respectiv Raport Z, prin care este atestată valorificarea producției.

Autoritățile le-au solicitat primăriilor să furnizeze fermierilor aceste informații corecte în momentul completării documentației. Scopul este ca dosarele să poată fi verificate fără întârzieri și ca procesul de acordare a sprijinului financiar să se desfășoare fără probleme.