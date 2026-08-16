Bursa de Valori București a câștigat peste 13,5 miliarde de lei într-o săptămână. Capitalizarea BVB a depășit 724 de miliarde de lei

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere semnificativă a capitalizării în perioada 10-14 august 2026, aceasta ajungând la 724,21 miliarde de lei. Comparativ cu săptămâna 3-7 august 2026, când capitalizarea bursieră era de 710,70 miliarde de lei, avansul a fost de peste 13,5 miliarde de lei.

În același timp, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut. În săptămâna analizată, rulajul s-a ridicat la 435,18 milioane de lei, față de 459,67 milioane de lei în săptămâna precedentă, ceea ce înseamnă un declin de aproape 24,5 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la nivelul de 36.035,35 puncte.

Cea mai activă ședință de tranzacționare de la BVB a fost cea de marți, 11 august. În această zi au fost consemnate schimburi în valoare de 108,74 milioane de lei.

La polul opus s-a aflat ședința de miercuri, 12 august, care a fost cea mai slabă zi de tranzacționare din săptămână. Valoarea schimburilor a fost de 64,96 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate titluri de pe segmentul principal al BVB în perioada analizată. Acestea au generat tranzacții în valoare de 76,37 milioane de lei, în timp ce cotația lor a scăzut cu 0,43%.

Pe poziția următoare s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu un rulaj de 58,22 milioane de lei și o creștere a cotației de 1,34%.

Acțiunile Hidroelectrica au ocupat locul al treilea în topul lichidității, cu tranzacții de 51,46 milioane de lei. Cotația companiei a urcat cu 3,10%.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, cele mai importante creșteri au fost consemnate de acțiunile SOCEP, care au avansat cu 17,65%.

Pe următoarele poziții s-au aflat Safetech Innovations, cu o creștere de 7,73%, și Aerostar, ale cărei acțiuni au urcat cu 7,03%.

La polul opus, cele mai importante scăderi ale cotațiilor au fost înregistrate de UAMT SA, cu un declin de 10,48%, Prefab, care a pierdut 9,09%, și COMCM Constanța, cu o scădere de 8,97%.

Astfel, săptămâna 10-14 august 2026 a adus o creștere de peste 13,5 miliarde de lei a capitalizării Bursei de Valori București, în condițiile în care valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a fost mai redusă decât în săptămâna precedentă.