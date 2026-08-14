Bursa de Valori București a deschis ședința de vineri în scădere. Toți indicii principali au intrat pe minus încă din primele minute

Bursa de Valori București (BVB) a deschis pe roșu ședința de tranzacționare de vineri, iar după primele 30 de minute de la debutul tranzacțiilor toți indicii principali înregistrau scăderi. Rulajul total ajunsese la 23,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,47 milioane de euro.

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, înregistra un recul de 0,51%. De asemenea, indicele BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni tranzacționate pe piața locală, scădea cu 0,49%.

Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri de la BVB, pierdea 0,51% din valoare, în timp ce indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, era în scădere cu 0,16%.

Și ceilalți indici sectoriali se aflau în teritoriu negativ. Indicele BET-FI, care urmărește evoluția SIF-urilor, consemna o diminuare de 0,06%, iar indicele BET-NG, care include cele zece companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra cea mai amplă scădere dintre principalii indici, de 0,85%.

În ceea ce privește evoluția acțiunilor individuale, cele mai mari creșteri ale valorii titlurilor erau înregistrate de Aerostar, cu un avans de 4,66%, Roca Industry HoldingRock1, cu o creștere de 4,61%, și Compa, ale cărei acțiuni se apreciau cu 1,95%.

La polul opus, cele mai importante scăderi erau consemnate de Societatea Hidroelectrica, ale cărei acțiuni pierdeau 2,46%, Safetech Innovation, în scădere cu 2,20%, și Electrica, care se deprecia cu 1,94%.

Evoluția de la deschiderea ședinței indică un debut negativ al tranzacțiilor de vineri pe piața de capital din România, cu presiune de vânzare pe toate segmentele importante ale Bursei de Valori București.

BVB este instituția care organizează tranzacționarea acțiunilor, obligațiunilor și a altor instrumente financiare emise de companii și entități publice. Prin intermediul bursei, investitorii pot cumpăra și vinde titluri listate, iar companiile pot atrage finanțare de pe piața de capital. Evoluția BVB este urmărită printr-o serie de indici bursieri, dintre care cel mai important este BET, care reflectă performanța celor mai lichide companii listate.