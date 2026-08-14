Alertă în Galați și Tulcea. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. Pot cădea obiecte din spațiul aerian

Autoritățile au emis vineri un mesaj RO-Alert pentru zona de est a județului Galați și pentru județul Tulcea, prin care populația este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu există un astfel de adăpost, populația este sfătuită să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis de IGSU.

Până la momentul transmiterii informației, nu existau date care să indice pătrunderea unei drone pe teritoriul județului Galați. De asemenea, la dispeceratul 112 Galați nu au fost înregistrate apeluri referitoare la drone sau la alte evenimente conexe. Autoritățile continuă să monitorizeze situația.

Regiunea Galațiului a mai fost vizată în trecut de alerte emise în contextul atacurilor rusești asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea frontierei României.

Un astfel de incident a avut loc la 29 mai 2026, când o dronă rusească de tip Geran-2 a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din municipiul Galați. În urma acelui incident, două persoane au fost rănite.

Amintim că autoritățile din județul Constanța au fost la rândul lor puse în alertă joi dimineață, după ce o dronă a fost observată în zona stațiunii Costinești. La fața locului au fost trimise echipe ale Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Gărzii de Coastă și Serviciului Român de Informații.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a anunțat că alerta a fost declanșată în jurul orei 8:15, în urma unui apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Persoana care a sunat a semnalat prezența unei posibile drone în zona Tineretului din stațiunea Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

În urma apelului, au fost mobilizate mai multe structuri de intervenție, iar la fața locului au ajuns reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean, Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului de Jandarmi Județean.