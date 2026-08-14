Guvernul aprobă bugetele pentru Aeroporturi București și alte companii de stat

Guvernul are pe agenda ședinței de vineri mai multe hotărâri și memorandumuri care vizează companii și instituții de stat. Printre acestea se numără aprobarea bugetelor pentru Aeroporturi București, Administrația Fluvială a Dunării de Jos și Rasirom, dar și o măsură privind cheltuielile salariale la Nuclearelectrica.

Executivul urmează să aprobe vineri, prin hotărâre de Guvern, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.

Compania se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și administrează principalele aeroporturi din Capitală.

O altă hotărâre aflată pe agenda ședinței vizează bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, instituție aflată, de asemenea, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Separat, Guvernul urmează să aprobe bugetul pentru anul în curs al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații.

Pe lista actelor normative care urmează să fie analizate de Executiv se află și o hotărâre privind modificarea și completarea normelor referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase în România.

Este vorba despre normele aprobate inițial prin Hotărârea Guvernului nr. 1175 din 26 septembrie 2007.

Guvernul urmează astfel să intervină asupra cadrului care reglementează efectuarea acestui tip de transport pe teritoriul României.

Agenda ședinței cuprinde și două memorandumuri referitoare la relațiile dintre România și Emiratele Arabe Unite.

Primul privește un acord între cele două guverne pentru cooperarea în domeniul securității și combaterii terorismului.

Cel de-al doilea memorandum vizează cooperarea dintre România și Emiratele Arabe Unite în domeniul combaterii criminalității.

Un alt memorandum aflat pe masa Guvernului privește frontiera dintre România și Republica Moldova.

Executivul urmează să aprobe prelungirea cu 12 luni a valabilității Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat desfășurat pe teritoriul României în punctul rutier de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești.

Prelungirea este prevăzută pentru perioada 24 august 2026 – 24 august 2027 și se aplică pe sensul de intrare în România. Acordul inițial a fost semnat la București, pe 20 noiembrie 2024.

Guvernul are în vedere și situația personalului necesar pentru creșele construite prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printr-un memorandum va fi aprobată scoaterea la concurs a posturilor rămase vacante în urma predării creșelor care urmează să fie recepționate în cadrul programului.

Măsura permite astfel ocuparea posturilor necesare funcționării noilor unități după finalizarea procedurilor de recepție și predare.

O altă decizie de pe agenda ședinței vizează Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Executivul urmează să aprobe, prin memorandum, creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente ocupării posturilor care erau vacante la sfârșitul anului 2025.

Ocuparea acestora se va realiza potrivit procedurilor existente la nivelul companiei, iar măsura va presupune majorarea corespunzătoare a cheltuielilor salariale ale Nuclearelectrica.