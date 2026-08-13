Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău. Pasagerii și angajații au fost evacuați

O alertă cu bombă a fost declanșată în dimineața zilei de joi la Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău, determinând evacuarea pasagerilor și a angajaților, precum și suspendarea temporară a procedurilor de înregistrare. În urma verificărilor efectuate de echipele specializate, alarma nu s-a confirmat, iar activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal.

Potrivit administrației aeroportului, alerta a fost anunțată la ora 04:15. Imediat după primirea informației, pasagerii și personalul au fost evacuați din clădire, iar accesul în aeroport a fost restricționat pe întreaga durată a verificărilor.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Verificările de securitate sunt în continuare în desfășurare, iar subdiviziunile specializate ale MAI acționează la fața locului”, a transmis Poliția de Frontieră.

Pe parcursul intervenției, procedurile de înregistrare au fost suspendate, iar programul unor zboruri a fost perturbat. Pasagerii au fost sfătuiți să verifice statutul curselor înainte de a se deplasa la aeroport, deoarece au existat modificări în desfășurarea unor zboruri.

„Pe durata verificărilor, procedurile de înregistrare sînt suspendate, iar programul unor zboruri poate suferi modificări. Pasagerii care au zboruri planificate astăzi sînt rugați să verifice statutul acestora pe panoul online al Aeroportului și să urmărească informările oficiale”, au comunicat reprezentanții aeroportului.

Verificările s-au încheiat după aproape trei ore. La ora 07:30, echipele specializate au finalizat toate controalele, iar alerta nu s-a confirmat, fiind vorba despre o alarmă falsă. După încheierea operațiunilor, activitatea aeroportului a fost reluată în condiții normale.

„Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Recomandăm pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului – https://airport.md/en/passenger/online-panel și să urmărească informațiile oficiale”, a transmis Poliția de Frontieră.

Autoritățile recomandă pasagerilor să urmărească în timp real eventualele modificări ale zborurilor pe panoul online al aeroportului, unde sunt afișate actualizările privind programul curselor.

Incidentul nu este unul izolat. Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău a mai fost vizat și în trecut de alerte similare, iar în toate cazurile precedente verificările autorităților nu au confirmat existența vreunui pericol real. Cea mai recentă alertă de acest tip fusese anunțată în luna aprilie, iar și atunci alarma s-a dovedit a fi falsă.