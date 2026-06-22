Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de administrator Î.S. MoldATSA

Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA”, începând cu data de 22 iunie, după ce Consiliul de administrație al întreprinderii a decis revocarea mandatului său pe motiv de „pierdere a încrederii fondatorului”.

Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA”, începând cu data de 22 iunie, după ce Consiliul de administrație al întreprinderii a decis revocarea mandatului său pe motiv de „pierdere a încrederii fondatorului”.

Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietății Publice (APP), care urmează să emită ordinul de demitere. Potrivit APP, interimatul funcției va fi asigurat de Andrei Cebanu, actual director adjunct al Autorității Aeronautice Civile.

Decizia vine la câteva zile după ce APP a dispus suspendarea lui Vangheli și a inițiat o anchetă internă în urma unei investigații jurnalistice care a ridicat semne de întrebare privind autenticitatea unor informații din CV-ul acestuia și activitatea sa managerială. Ancheta inițiată de Consiliul de administrație și Comisia de Cenzori va continua, iar dacă vor fi descoperite noi circumstanțe relevante, vor fi întreprinse măsuri legale suplimentare în privința fostului administrator.

Vangheli a respins anterior acuzațiile privind informațiile din CV-ul său și a anunțat că va oferi explicații după finalizarea anchetei.

Conform CV-ului, studiile lui Dumitru Vangheli au început între 1991 și 2003 la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Ulterior, în perioada 2010–2013, acesta a urmat cursuri de limbă spaniolă și franceză în Montreal, Canada.

Între 2011 și 2012 a studiat la Școala de Pilotaj CargAir din Saint-Hubert, Canada, unde a obținut licența ATPL (Airline Transport Pilot License).

Mai târziu, în perioada 2021–2024, a urmat studii de licență în Drept la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, iar din 2022 continuă studiile economice în cadrul aceleiași instituții.

În ceea ce privește activitatea profesională, între 2010 și 2012 a activat ca administrator la GoRepas Inc. în Montreal, Canada, în domeniul cateringului alimentar.

În perioada 2012–2014 a fost pilot copilot (First Officer) la compania aeriană Air Canada, operând aeronave de tip ATR-72 și Boeing 737 NG.

Ulterior, între 2013 și 2016, a fondat și a condus ca CEO companiile Sunwise Logistics Inc. și Sunlight Production Inc. din Montreal.

Din 2016 până în prezent este fondator și CEO al VanMyr Holdings Inc., tot în Montreal, iar din 2022 este fondator al VanMyr Foods SRL și fondator-administrator al VanMyr Energy SRL, ambele cu sediul în Chișinău.

Î.S. „MoldATSA” (Moldavian Air Traffic Services Authority) este Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian din Republica Moldova. Aceasta funcționează ca furnizor unic de servicii de navigație aeriană pe teritoriul țării, având un rol esențial în asigurarea siguranței transportului aerian și fiind considerată o instituție strategică pentru infrastructura națională.

Activitatea principală a întreprinderii constă în dirijarea traficului aerian, adică gestionarea zborurilor din spațiul aerian al Republicii Moldova și a operațiunilor de pe aeroporturile din țară, astfel încât acestea să se desfășoare în condiții de siguranță. De asemenea, instituția contribuie la prevenirea coliziunilor între aeronave atât în aer, cât și pe pistele de aterizare, oferă servicii meteorologice aeronautice actualizate în timp real și pune la dispoziție informații esențiale pentru planificarea zborurilor, precum NOTAM-uri, hărți și rute. În situații de urgență, coordonează faza inițială a operațiunilor de alertare și sprijină misiunile de căutare și salvare.

Din punct de vedere al statutului, MoldATSA este o întreprindere publică aflată integral în proprietatea statului, având ca fondator Agenția Proprietății Publice (APP). Instituția este autofinanțată, neprimind fonduri de la bugetul de stat, iar veniturile sale provin exclusiv din taxele de navigație aeriană achitate de companiile aeriene care tranzitează spațiul aerian al Republicii Moldova sau aterizează pe aeroportul din Chișinău. Activitatea sa se desfășoară în conformitate cu standardele internaționale stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și Eurocontrol.