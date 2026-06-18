Care sunt prioritățile pentru metrou, tramvai și transport în Chișinău? Ce planuri are candidatul PAS la Primăria Capitalei

Chișinăul are nevoie de transport public modern, nu de investiții imposibil de realizat pe termen scurt. Alexandru Vornicu, candidatul susținut de PAS pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile din 2027, a declarat pe 18 iunie, într-o emisiune la Jurnal TV, că metroul nu reprezintă în prezent o opțiune realistă pentru municipiu. Edilul din Stăuceni consideră că prioritare sunt modernizarea transportului public, infrastructura rutieră și condițiile de bază din cartierele capitalei.

Dezvoltarea transportului urban în Chișinău a fost abordată de Alexandru Vornicu în contextul discuțiilor privind viitorul municipiului și proiectele majore care ar putea fi implementate în următorii ani. Potrivit acestuia, construcția unui metrou nu poate fi realizată în condițiile actuale, atât din cauza costurilor ridicate, cât și a dificultăților tehnice generate de rețelele subterane existente.

„O să fiu onest cu dumneavoastră și vă zic că nu cred în posibilitatea de a construi metrou, fiindcă noi avem o sumedenie de rețele inginerești în subteran și vorbim despre costuri enorm de mari. Dacă ne va reuși să ne integrăm în Uniunea Europeană așa cum ne dorim noi toți și vor exista fondurile europene, admit că ar fi o soluție. Însă la prima etapă noi trebuie să ieșim din noroiul pe care îl avem astăzi în cartiere și pe străzile din municipiu, și după aceea discutăm despre proiectele mai ambițioase”, a declarat Vornicu.

În opinia sa, administrația locală trebuie să își concentreze resursele asupra problemelor care afectează direct locuitorii capitalei, înainte de a lansa proiecte de infrastructură de anvergură care presupun investiții de ordinul sutelor de milioane sau chiar miliardelor de euro.

Referindu-se la mobilitatea urbană, Alexandru Vornicu a afirmat că îmbunătățirea serviciilor de transport public poate fi realizată prin măsuri concrete și aplicabile într-un interval mai scurt de timp.

Potrivit acestuia, autoritățile ar trebui să continue achizițiile de vehicule noi și, în paralel, să crească nivelul de confort pentru călători. De asemenea, edilul consideră necesară dezvoltarea infrastructurii care să permită circulația mai rapidă a transportului public.

„Ce trebuie să facem în această etapă, pe lângă achiziția de noi unități de transport public, este să le dotăm cu aer condiționat, fiindcă oamenii se sufocă în transportul public, să implementăm etichetare electronică și, pe anumite străzi ale municipiului unde putem construi o bandă suplimentară, să creăm bandă dedicată pentru transportul public. Consider că acest lucru trebuie neapărat făcut, și asta ar fi o îmbunătățire reală a mobilității urbane”, a declarat Vornicu.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind dezvoltarea sistemului de transport din capitală, inclusiv a ideilor legate de introducerea unor soluții de transport de mare capacitate, precum tramvaiul sau metroul.

În cadrul aceleiași emisiuni, candidatul susținut de PAS a comentat și situația din administrația municipală, afirmând că a discutat cu mai mulți angajați ai Primăriei Chișinău, inclusiv persoane aflate în funcții de conducere.

Potrivit acestuia, o parte dintre funcționari ar fi nemulțumiți de modul în care sunt luate și comunicate deciziile în instituție, ceea ce ar afecta activitatea administrației locale.

„Evident că am comunicare cu funcționari din Primăria Chișinău, inclusiv unii din funcții de conducere, care zic că nu mai pot rezista în acest dezastru, fiindcă ceea ce se zice la microfon, de regulă, nu corespunde cu ce aud în câteva ore într-o discuție privată. Respectiv, oamenii se feresc să-și mai asume decizii, fiindcă ei nu mai știu care e decizia corectă. De asta și lucrurile nu funcționează, și această mașinărie nu-și face treaba așa cum se cuvine, pentru a genera rezultate clare pentru chișinăuieni, nu doar pavaj și decorații”, a declarat Vornicu.

Întrebat ce model de dezvoltare urbană ar urma pentru capitala Republicii Moldova, acesta a indicat municipiul Oradea din România, oraș care în ultimii ani a fost remarcat pentru investițiile în infrastructură, mobilitate și atragerea fondurilor europene.

Pe 15 iunie, organizația municipală Chișinău a PAS a anunțat oficial susținerea lui Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale generale programate în 2027.

În același timp, acesta a fost propus pentru funcția de președinte al organizației municipale a partidului.

Alexandru Vornicu are 37 de ani și se află la cel de-al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni. La alegerile locale din noiembrie 2023, el a fost reales încă din primul tur, după ce a obținut peste 77% din voturile exprimate.

Conform informațiilor prezentate de PAS, în perioada mandatelor sale au fost implementate proiecte de modernizare a infrastructurii locale, investiții în instituțiile de învățământ, extinderea sistemului de iluminat public și atragerea de finanțări externe pentru proiecte destinate comunității. Alegerile locale generale din Republica Moldova sunt programate pentru anul 2027.