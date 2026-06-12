Un nou oraș european spune stop trotinetelor electrice. Bruxelles adoptă una dintre cele mai dure măsuri din Europa

Trotinetele electrice vor dispărea de pe străzile Bruxelles-ului începând cu ianuarie 2027, după o decizie adoptată de autoritățile regionale din capitala Belgiei. Măsura vine pe fondul creșterii numărului de accidente, al problemelor legate de ocuparea spațiului public și al utilizării acestor vehicule de către grupări infracționale. Decizia a fost anunțată de Regiunea Bruxelles-Capitală și se înscrie într-un trend observat deja în mai multe mari orașe europene. În locul trotinetelor electrice, administrația locală va continua să dezvolte serviciile de biciclete și biciclete electrice partajate.

Utilizarea trotinetelor electrice a devenit una dintre principalele preocupări ale autorităților din Bruxelles, după mai mulți ani în care au fost raportate incidente tot mai numeroase și plângeri privind comportamentul utilizatorilor în trafic.

Capitala belgiană a anunțat că licențele ultimilor doi operatori activi pe piața locală, Bolt și Dott, vor expira la sfârșitul anului 2026 și nu vor mai fi reînnoite. În consecință, începând din ianuarie 2027, serviciile de închiriere pentru trotinete electrice vor fi eliminate complet din oraș.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, autoritățile și-au fundamentat decizia pe evoluția numărului de accidente produse cu aceste vehicule. Datele regionale arată că aproximativ 666 de persoane au fost rănite în incidente înregistrate doar în anul 2025.

Comparativ cu anul precedent, numărul victimelor a crescut cu 26%, ceea ce a amplificat presiunea asupra administrației locale pentru adoptarea unor măsuri suplimentare de siguranță, informează The Brussels Times .

Analizele realizate de experți în siguranță rutieră indică faptul că particularitățile de construcție ale acestor vehicule contribuie la apariția unor traumatisme severe în cazul accidentelor.

Specialiștii susțin că persoanele implicate în incidente cu trotinete electrice sunt expuse într-o măsură mai mare leziunilor la nivelul capului și al feței, comparativ cu utilizatorii altor mijloace de transport urban.

Pe lângă problemele legate de siguranța rutieră, autoritățile au semnalat în repetate rânduri dificultăți generate de parcarea neregulamentară a acestor vehicule. Trotuarele și căile de acces public au fost frecvent blocate de trotinete abandonate în locuri improprii.

Situația a generat numeroase reclamații din partea persoanelor în vârstă și a celor cu mobilitate redusă, care s-au confruntat cu obstacole suplimentare în deplasarea prin oraș.

Un alt argument invocat de administrația regională pentru eliminarea serviciilor de închiriere este legat de implicarea acestor vehicule în activități asociate criminalității organizate.

Guvernul regional de la Bruxelles a precizat că trotinetele electrice au fost utilizate de traficanți de droguri și de membri ai unor grupări infracționale pentru deplasări rapide în mediul urban.

Autoritățile au mai arătat că astfel de vehicule au fost implicate în 25 de atacuri armate înregistrate pe parcursul anului 2025, fapt care a amplificat preocupările privind impactul acestui tip de mobilitate asupra siguranței publice.

În acest context, administrația locală consideră că eliminarea serviciilor de închiriere reprezintă o măsură necesară pentru reducerea riscurilor și pentru îmbunătățirea controlului asupra spațiului urban.

Deși renunță la trotinetele electrice, Bruxelles-ul nu intenționează să reducă oferta de mobilitate alternativă disponibilă locuitorilor și turiștilor.

Autoritățile au anunțat că sistemele de biciclete partajate vor continua să funcționeze, iar rețeaua destinată acestora va fi extinsă în următorii ani. În plus, administrația regională urmărește să crească numărul bicicletelor electrice disponibile pentru închiriere.

Decizia adoptată de Bruxelles nu reprezintă un caz izolat la nivel european. În ultimii ani, mai multe capitale și mari centre urbane au decis să elimine sau să restricționeze serviciile de trotinete electrice partajate.

Madrid, Paris și Praga se numără printre orașele care au renunțat deja la acest model de transport urban, invocând motive similare legate de siguranță, gestionarea spațiului public și impactul asupra traficului pietonal.