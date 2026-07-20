O nouă limită de vârstă pentru trotinetele electrice. Decizia luată de Grecia după creșterea accidentelor

Grecia intenționează să introducă una dintre cele mai stricte limite de vârstă din Europa pentru utilizarea trotinetelor electrice, după creșterea numărului de accidente în care sunt implicați copii și adolescenți. Ministrul adjunct al Transporturilor, Giorgos Kotsiras, a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative care prevăd restricții suplimentare pentru folosirea acestor vehicule.

Potrivit planului prezentat de oficialul elen, trotinetele electrice ar urma să fie interzise pentru utilizatorii cu vârsta sub 17 ani. Proiectul de lege urmează să fie supus votului marți, a declarat Giorgos Kotsiras pentru postul de televiziune Skai TV.

Măsura este motivată de numărul tot mai mare de accidente în care sunt implicați tineri care folosesc trotinete electrice. Autoritățile elene analizează introducerea unor reguli mai stricte pentru reducerea riscurilor asociate utilizării acestor mijloace de transport, iar noile prevederi ar putea include și sancțiuni mai dure pentru comportamentul periculos în trafic.

Pe lângă limita de vârstă de 17 ani, proiectul de lege pregătit de guvernul grec prevede creșterea amenzilor pentru deplasarea nesigură și introducerea unei asigurări obligatorii împotriva accidentelor.

Giorgos Kotsiras a explicat că modificările legislative au fost determinate de datele privind accidentele produse în rândul copiilor și adolescenților. „Statisticile arată că există o creștere a ratei accidentelor în rândul concetățenilor noștri sub 17 ani”, a declarat ministrul adjunct al Transporturilor.

Conform informațiilor prezentate de Asociația Lucrătorilor din Spitalele din Grecia, aproximativ 400 de copii și adolescenți au fost răniți anul trecut în accidente care au implicat trotinete electrice. Unele dintre aceste cazuri au avut urmări grave.

Dacă legea va fi adoptată în forma propusă, Grecia s-ar număra printre statele cu cele mai restrictive reglementări privind vârsta minimă pentru utilizarea trotinetelor electrice. În alte țări europene, limitele sunt mai scăzute. În Germania, de exemplu, utilizarea trotinetelor electrice este permisă persoanelor cu vârsta de cel puțin 14 ani.

Creșterea numărului de accidente provocate de trotinetele electrice a devenit o temă analizată în mai multe state europene. În ultimii ani, autoritățile au introdus reguli suplimentare privind viteza maximă, purtarea căștii de protecție, circulația pe drumurile publice și responsabilitățile companiilor care oferă servicii de închiriere.

În Germania, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a ajuns anul trecut la aproape 15.000 de cazuri. Situația a determinat noi discuții despre siguranța utilizatorilor și despre factorii care contribuie la producerea incidentelor.

Cercetătorul în mobilitate Sören Groth a analizat fenomenul și a explicat că accidentele nu pot fi atribuite exclusiv comportamentului imprudent al utilizatorilor. Acesta a declarat: „Cu trotinetele electrice, ne aflăm încă în mare parte într-o fază de Vest Sălbatic.”

Reglementările privind trotinetele electrice diferă de la o țară europeană la alta, însă mai multe guverne au început să ajusteze legislația pe măsură ce utilizarea acestor vehicule a crescut.

În România, trotinetele electrice pot circula pe drumurile publice în anumite condiții stabilite de legislația rutieră. În ultimii ani, autoritățile și specialiștii au discutat despre necesitatea unor reguli mai clare, în contextul creșterii numărului de accidente în care sunt implicați utilizatorii acestor vehicule.

Dezbaterile privind siguranța trotinetelor electrice includ aspecte precum vârsta utilizatorilor, condițiile de circulație și măsurile care pot reduce riscurile pentru participanții la trafic.

Experiențele altor state europene, inclusiv măsurile pregătite de Grecia, sunt urmărite în contextul discuțiilor despre reglementarea mai strictă a acestui tip de transport.