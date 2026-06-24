Planuri pentru noua generație de modele Dacia. Când apare versiunea Sandero electrică

În urma unei întâlniri cu reprezentanți ai presei internaționale desfășurate la Tanger, Mohamed Bachiri, directorul general al Renault Group Maroc, a confirmat că viitoarea generație a modelelor Dacia va include și o versiune electrică a Sandero, care va fi asamblată la uzina din Maroc.

În cadrul evenimentului dedicat evoluției unității de producție Renault din Tanger, oficiali ai grupului francez, printre care Christian Stein, directorul de comunicare al grupului, și Mohamed Bachiri, au discutat despre producția actuală și direcțiile de dezvoltare pentru anii următori, potrivit economica,net.

Bachiri a precizat: „lucrăm la industrializarea celei de-a patra generații de modele Dacia Sandero, Logan, Jogger) iș anume evoluția DB4, așa cum îl numim noi. Aceasta va intra în producție la sfârșitul anului 2027 – începutul anului 2028 cu diverse versiuni hibride și electrice. Avem un avantaj foarte important: flexibilitatea noastră industrială ne permite să utilizăm orice fel de motoare. Lucrăm deja la electrificarea modelelor noastre, cum este deja cazul modelului hibrid Jogger și al modelului Sandero, care va ieși în câteva luni din uzina Tanger ca vehicul electrificat”.

Oficialul a mai subliniat că Sandero rămâne unul dintre cele mai bine vândute automobile din Europa, însă a atras atenția asupra schimbărilor din industrie. El a afirmat că

„Sandero este cel mai bine vândut vehicul din Europa, pe toate canalele de distribuție, în ultimii doi ani. Este o realitate acum, dar nu este ceva care va dura mult timp. Și de aceea trebuie să continuăm să lucrăm la acest aspect, pentru a ne adapta la tendințele pieței pentru vehiculele hibride și electrice”, a punctat Mohamed Bachiri

În completarea declarațiilor, Mohamed Bachiri a precizat că „a patra generație de modele Dacia va intra în producție între 2027 și 2028 cu o versiune electrică la care lucrăm în cadrul planului industrial.”

El a adăugat că, deocamdată, nu a fost stabilită locația unde vor fi produse pachetele de baterii pentru Sandero electric, aceste decizii fiind luate la nivel de grup, în funcție de strategia globală.

Dacă varianta electrică a modelului Sandero mai are de parcurs până la intrarea pe piață, versiunea hibridă se află într-o etapă mult mai avansată de pregătire.

În luna ianuarie a acestui an, Frank Marotte, directorul global de vânzări al Dacia, declara că „în 2026 ne așteptăm să continuăm să creștem. În primul rând pentru că vom introduce mai multe versiuni electrificate în gama noastră. Spre sfârșitul acestui an vom introduce varianta hibrid a Sandero”.

Declarațiile sunt susținute și de poziția exprimată anterior de CEO-ul grupului Renault, François Provost, care în noiembrie 2025 afirma că „regătim viitorul cu noi generații de vehicule și o electrificare mai amplă. (…) Există deja un model hibrid pe Jogger, iar începând de anul viitor, Sandero va avea și o versiune hibridă”.

Cu aceeași ocazie, a fost anunțată semnarea unui memorandum pentru crearea a 7.500 de locuri de muncă și modernizarea ecosistemului industrial din Maroc până în 2030.

Pe lângă extinderea capacităților de producție, grupul Renault are în vedere și dezvoltarea unui centru de cercetare și dezvoltare – Renault Technologie Maroc (RTMA), modelat după structura Renault Technologie Roumanie (RTR), precum și pregătirea unei noi generații de vehicule electrificate.