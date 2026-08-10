„Ambulanța neagră”, cazul care ridică semne de întrebare. ANCOM, chemat să dea explicații
SURSA FOTO: Dreamstime/Ambulanță pe străzile din România
Un atac asupra unui echipaj de ambulanță din județul Cluj readuce în atenție efectele pe care informațiile false distribuite online le pot avea în lumea reală. Deputatul PNL Ionel Bogdan susține că incidentul ar fi fost alimentat de informații false răspândite pe TikTok despre existența unei „ambulanțe negre” despre care se afirma că ar răpi copii.
„Ambulanța neagră care răpește copii”. Povestea virală, în atenția Parlamentului
În urma incidentului, liberalul anunță că va solicita audierea în Parlament a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Valeriu Zgonea. Ionel Bogdan vrea să afle cum intervine instituția în raport cu platformele digitale și ce mecanisme sunt disponibile pentru prevenirea și combaterea unor astfel de campanii.
Potrivit deputatului PNL, cazul de la Cluj arată că dezinformarea nu rămâne întotdeauna limitată la spațiul online. El susține că informațiile false pot ajunge să afecteze siguranța oamenilor și să genereze reacții violente.
„Când dezinformarea și fake news-ul ajung să provoace violență, nu mai vorbim doar despre ce se întâmplă în online. Vorbim despre siguranța oamenilor”, scrie Ionel Bogdan într-o postare pe Facebook.
PNL cere audierea președintelui ANCOM
Deputatul liberal spune că va solicita audierea lui Valeriu Zgonea în Parlament pentru clarificarea modului în care ANCOM acționează în relația cu platformele digitale. Demersul este legat de informațiile false care, potrivit afirmațiilor sale, au circulat pe TikTok înaintea atacului asupra ambulanței.
Ionel Bogdan consideră că instituțiile trebuie să aibă responsabilități clar stabilite în ceea ce privește prevenirea și combaterea campaniilor de dezinformare. El susține că este necesară și o legislație clară în acest domeniu.
Liberalul readuce în discuție, totodată, propunerea privind înființarea unei Comisii Speciale Parlamentare pentru Combaterea Dezinformării. Potrivit acestuia, propunerea a fost prezentată încă din decembrie, în plenul Camerei Deputaților. În opinia sa, incidentul din Cluj reprezintă un argument pentru ca această inițiativă să fie reluată și pentru stabilirea unor mecanisme instituționale clare.
Propunere pentru o Comisie Specială Parlamentară
Deputatul PNL susține că efectele dezinformării pot depăși mediul online și pot ajunge să afecteze instituții și servicii publice. În mesajul său, el face referire la posibilitatea ca astfel de situații să vizeze, în alte cazuri, școli, spitale sau instituții publice.
„Atacul asupra unui echipaj de ambulanță din județul Cluj, alimentat de informațiile false răspândite pe TikTok despre „ambulanța neagră care răpește copii”, arată cât de periculoasă poate deveni dezinformarea. Când dezinformarea și fake news-ul ajung să provoace violență, nu mai vorbim doar despre ce se întâmplă în online. Vorbim despre siguranța oamenilor!, a mai transmis liberalul.
Ionel Bogdan anunță că va cere audierea președintelui ANCOM, Valeriu Zgonea, în Parlament și susține înființarea Comisiei Speciale Parlamentare pentru Combaterea Dezinformării. Deputatul solicită reguli clare și responsabilități bine stabilite pentru prevenirea campaniilor de dezinformare, pe care le consideră o amenințare ce poate produce efecte și în afara mediului online.
„Voi solicita audierea președintelui ANCOM, Valeriu Zgonea, în Parlament. Trebuie să știm clar cum acționează ANCOM în raport cu platformele digitale și ce mecanisme există pentru prevenirea și combaterea unor asemenea campanii. În același timp, cazul de la Cluj confirmă necesitatea înființării Comisiei Speciale Parlamentare pentru Combaterea Dezinformării, pe care am propus-o încă din decembrie, în plenul Camerei Deputaților. Nu mai avem motive să amânăm. Avem nevoie urgentă de o legislație clară, instituții care să știe exact ce au de făcut și responsabilități bine definite, explică deputatul.
Ionel Bogdan : Astăzi a fost atacată o ambulanță. Mâine poate fi o școală, un spital
Ionel Bogdan avertizează că dezinformarea poate afecta nu doar persoane, ci și instituții publice sau procese electorale. El subliniază că Strategia Națională de Apărare tratează dezinformarea, propaganda și războiul cognitiv drept amenințări la adresa securității naționale și susține necesitatea unor măsuri preventive.
„Astăzi a fost atacată o ambulanță. Mâine poate fi o școală, un spital, o instituție publică sau poate fi afectat un proces electoral. Noua Strategie Națională de Apărare recunoaște dezinformarea, propaganda și războiul cognitiv drept amenințări la adresa securității naționale. Această recunoaștere trebuie urmată de acțiune. Dezinformarea nu se combate după ce produce victime. Trebuie să acționăm înainte ca fake news-ul să producă efecte ireversibile”, a scris Ionel Bogdan pe pagina sa de socializare”, a mai scris deputatul pe Facebook.
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