Țara în care șoferii sunt considerați cei mai agresivi. Cine ocupă primul loc

Unele dintre cele mai populare destinații turistice din lume se numără și printre locurile în care șoferii întâmpină cele mai multe probleme pe șosele, potrivit unui sondaj global recent. Rezultatele indică diferențe importante între țările analizate în ceea ce privește comportamentul agresiv sau imprudent în trafic.

Italia, una dintre destinațiile de vacanță cunoscute pentru artă, peisaje și gastronomie, ocupă primul loc în clasamentul referitor la agresivitatea șoferilor. Potrivit răspunsurilor colectate, 23% dintre participanți au declarat că au întâlnit în Italia un comportament rutier pe care l-au considerat erratic sau imprudent.

Pe locul al doilea se află Regatul Unit, o poziție care poate fi mai puțin așteptată în raport cu imaginea asociată în mod obișnuit acestei țări. Sondajul realizat de platforma de închiriere auto Discovercars.com arată că 11% dintre șoferii chestionați au spus că au întâlnit acolo atitudini agresive în trafic.

Londra este menționată în mod special printre orașele care au apărut cel mai des în răspunsurile participanților. Statele Unite ale Americii ocupă locul al treilea, cu 9% dintre respondenți care au indicat experiențe legate de comportamente agresive la volan.

Franța și Australia urmează în clasament, fiecare cu câte 5% dintre răspunsurile participanților. Spania și Turcia se află la egalitate pe următoarea poziție, câte 4% dintre respondenți declarând că au întâlnit cele mai multe situații de agresivitate pe drumurile acestor țări.

Sondajul a urmărit și comportamentele din trafic considerate cel mai deranjante de șoferi. Lipsa semnalizării atunci când un conducător auto virează se află pe primul loc, fiind indicată de 56% dintre participanți. Un alt comportament care provoacă nemulțumire este apropierea excesivă de mașina din față înaintea unei depășiri. Acesta a fost menționat de 46% dintre respondenți.

Condusul lent pe banda de depășire este indicat de 43% dintre participanți drept unul dintre cele mai enervante comportamente, în timp ce frânarea bruscă a fost menționată de 20% dintre cei chestionați.

Percepția asupra politeții diferă atunci când este analizat comportamentul oamenilor pe șosele comparativ cu atitudinea lor în afara traficului. Datele prezentate în sondaje indică însă și anumite asemănări între clasamentele privind comportamentul general și cel al șoferilor.

Italia, care ocupă primul loc în clasamentul referitor la agresivitatea la volan, a primit un punctaj redus și într-un sondaj dedicat bunelor maniere. Țara s-a clasat pe locul 24 din 25 de state analizate de compania de servicii financiare Remitly, fiind depășită doar de Austria în partea inferioară a clasamentului.

La polul opus, Japonia ocupă prima poziție în clasamentul țărilor considerate politicoase. Înclinarea, asociată în continuare cu respectul, reprezintă unul dintre elementele culturale menționate în legătură cu această țară.

Canada s-a clasat pe locul al doilea, iar Regatul Unit a ocupat poziția a treia în clasamentul privind politețea. Același sondaj le-a cerut participanților să își evalueze propriul comportament și să spună dacă se consideră persoane politicoase și dacă îi tratează pe străini cu respect.

În mod diferit față de poziția Japoniei în clasamentul general, japonezii și-au acordat unul dintre cele mai mici punctaje atunci când au fost întrebați cum își evaluează propria politețe. Chiar și așa, scorul atribuit a fost unul ridicat, de 8,73 din 10.

Brazilia și Chile se află în fruntea clasamentului privind percepția asupra propriei politeți, dintre națiunile incluse în sondaj. Respondenții din cele două țări și-au acordat, în medie, un scor de 9,46 din 10.

India urmează în acest clasament, cu un scor mediu de 9,41. Suedia și Franța au primit fiecare câte 9,40, potrivit rezultatelor sondajului.