Vacanță fără oboseală! Secretele care te ajută să scapi rapid de jet lag

Pentru mulți turiști, vacanța începe cu oboseală, nopți nedormite și lipsă de energie, nu cu relaxare. Diferența de fus orar poate da peste cap ceasul biologic, însă câteva schimbări simple pot grăbi adaptarea. Ce mănânci, câtă apă bei și cum dormi pot face diferența.

Deși jet lag-ul nu poate fi evitat complet, specialiștii citați de Euronews spun că există metode prin care organismul se poate adapta mai repede, iar simptomele neplăcute pot fi reduse.

Pe lângă recomandările referitoare la somn și expunerea la lumina naturală, experții atrag atenția că alimentația și consumul de lichide înaintea zborului, în timpul călătoriei și după sosirea la destinație pot influența modul în care organismul se adaptează la noul fus orar.

Jet lag-ul apare atunci când ceasul biologic al organismului rămâne sincronizat cu fusul orar din locul de plecare, în timp ce corpul trebuie să funcționeze după programul din noua destinație. Această neconcordanță poate provoca dificultăți de adormire, treziri frecvente în timpul nopții și somnolență pe parcursul zilei.

Printre simptome se mai numără durerile de cap, dificultățile de concentrare și problemele digestive, precum balonarea, constipația sau diareea. Cu cât sunt traversate mai multe fusuri orare, cu atât simptomele jet lag-ului pot fi mai intense.

Nutriționiștii recomandă ca, încă din zilele de dinaintea plecării, mesele să fie ajustate treptat pentru a se apropia de programul din țara de destinație. După sosire, este indicat ca programul local să fie adoptat cât mai repede. Astfel, dacă este dimineață, micul dejun ar trebui luat chiar dacă organismul încă „crede” că este noapte.

Un mic dejun mai consistent și renunțarea la cină în primele trei zile după schimbarea fusului orar ar putea accelera adaptarea organismului. În această perioadă, este recomandată o alimentație simplă, cu preparate ușor de digerat. Porțiile mai mici sunt, de asemenea, mai bine tolerate, mai ales atunci când apar deja probleme digestive.

Alimentele foarte grase, prăjite sau neobișnuite pentru organism ar trebui evitate imediat după sosirea la destinație. Sistemul digestiv poate fi deja afectat de schimbarea ritmului biologic, iar astfel de preparate pot accentua disconfortul.

Hidratarea este la fel de importantă. Aerul din cabinele avioanelor este foarte uscat, iar deshidratarea poate intensifica senzația de oboseală și simptomele asociate jet lag-ului. Specialiștii recomandă consumul regulat de apă înaintea zborului, în timpul călătoriei și după aterizare.

În schimb, alcoolul și consumul excesiv de cafea ar trebui evitate. Alcoolul poate afecta calitatea somnului, în timp ce băuturile alcoolice și cele care conțin cofeină pot favoriza deshidratarea. Persoanele obișnuite să bea cafea dimineața își pot păstra acest obicei și în vacanță, însă este indicat să evite cofeina în a doua parte a zilei, pentru a nu întârzia adaptarea la noul program de somn.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie recomandă ca, în timpul zborurilor lungi, pasagerii să se ridice periodic de pe scaun, să facă câțiva pași și să efectueze exerciții ușoare de întindere. Aceste măsuri ajută la reducerea rigidității musculare și stimulează circulația sângelui, contribuind la o călătorie mai ușor de suportat.

Aceleași principii sunt valabile și la întoarcerea acasă. Reluarea cât mai rapidă a programului obișnuit de somn și de mese poate ajuta organismul să își regleze ceasul biologic și să scurteze perioada de adaptare.

Deși nu există o metodă care să elimine complet efectele diferenței de fus orar, combinația dintre hidratare, alimentație echilibrată, expunere la lumină naturală și respectarea programului local poate face ca primele zile după un zbor lung să fie considerabil mai ușor de suportat.