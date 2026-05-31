Cum să ai o alimentație echilibrată fără restricții? Mihaela Bilic: Dieta potrivită pentru tine trebuie să fie un mod de alimentație pe care îl poți respecta pe termen lung

Într-o perioadă în care alimentația este intens reglementată de diete restrictive, planuri calorice și reguli rigide, tot mai multe persoane ajung să experimenteze un paradox: cu cât încearcă să controleze mai strict mâncarea, cu atât cresc anxietatea alimentară și episoadele de „abandon al dietei”.

Realitatea biologică și psihologică este simplă: nu există o dietă perfectă universal valabilă. Există doar modele alimentare sustenabile, adaptate stilului de viață individual.

O alimentație corectă nutrițional nu se rezumă la restricții sau liste de alimente „permise” și „interzise”. Din perspectivă nutrițională modernă, echilibrul alimentar înseamnă:

aport energetic adaptat nevoilor reale ale organismului

diversitate alimentară

flexibilitate în alegeri

relație sănătoasă cu mâncarea, fără vinovăție

susținerea pe termen lung a microbiotei intestinale și a metabolismului

Un aspect esențial, adesea ignorat, este faptul că organismul uman nu funcționează pe baza unei singure mese sau a unei singure zile, ci pe tipare alimentare pe termen lung.

”Urmează un alt weekend de sărbătoare care vine cu relaxare și multă mâncare. Din păcate tot mai multe persoane se simt vinovate și sunt stresate de abaterile de la dietă, care sunt inevitabile atunci când ieșim din programul nostru controlat și disciplinat. Nu poți merge în vizită cu caserola de mâncare dietetică după tine și nici nu poți refuza invitația la un grătar de teamă să nu încalci regulile impuse de cura de slăbire. Aflați că nu există o dieta perfectă prescrisă de un nutriționist, alimentația optimă pentru tine trebuie să o descoperi singur”, spune Mihaela Bilic.

Din punct de vedere comportamental, dietele foarte stricte tind să declanșeze un tipar psihologic repetitiv. În momentul în care alimentația este supusă unor restricții severe, apare în mod natural o creștere a dorinței pentru acele alimente considerate „interzise”. Pe măsură ce această tensiune se acumulează, este frecvent ca persoana să ajungă la episoade de supraalimentare, urmate de un sentiment de vinovăție. Acest disconfort emoțional duce adesea la revenirea la restricții și la reluarea ciclului inițial.

Acest mecanism explică în mare parte de ce multe diete restrictive nu reușesc să fie sustenabile pe termen lung, deoarece nu iau în considerare reacțiile naturale ale comportamentului alimentar uman.

În același timp, realitatea cotidiană face ca un control alimentar rigid să fie greu de menținut. Viața socială implică evenimente, mese în familie și diverse ieșiri ocazionale, contexte în care alimentația nu poate fi planificată sau controlată în mod perfect. Din acest motiv, rigiditatea alimentară intră frecvent în conflict cu modul real în care oamenii trăiesc și interacționează, ceea ce face necesară o abordare mai flexibilă și mai adaptată vieții de zi cu zi.

”O alimentație sănătoasă și echilibrată înseamnă să mănânci produse care-ți plac, să-ți satisfaci nevoile energetice și nutriționale, să ai grijă și de corpul tău dar și de bacteriile intestinale cu care coabitam și care au un meniu total diferit decât cel recomandat pentru slăbit. Dieta potrivită pentru tine trebuie să fie un mod de alimentație pe care îl poți respecta pe termen lung, care să fie flexibil, fără reguli drastice, care nu-ți impune niciun fel de restricții. Să poți să te bucuri de momentele în care mănânci dulciuri sau fast-food fără să te simți vinovat”, continuă aceasta.

Un model frecvent utilizat în nutriție comportamentală este principiul 80/20, care oferă o abordare pragmatică:

80% din timp: alimentație echilibrată, bogată în nutrienți

20% din timp: flexibilitate alimentară și alimente de plăcere

Raportat la o săptămână, acest model înseamnă aproximativ 5–6 zile de alimentație structurată și 1–2 zile de flexibilitate.

Beneficiu Descriere Reduce presiunea psihologică a dietei Elimină rigiditatea excesivă și scade stresul asociat alimentației controlate permanent Scade riscul de episoade de binge eating Permite includerea alimentelor de plăcere, reducând tendința de supraalimentare compulsivă Crește aderența pe termen lung Un regim flexibil este mai ușor de menținut în timp comparativ cu dietele restrictive Normalizează relația cu alimentele „de plăcere” Elimină etichetarea alimentelor ca „interzise”, reducând vinovăția și comportamentele de compensare

”Legea 80/20 are un obiectiv mai realist, bazat pe un compromis între voință și putință: în 80% din timp să avem o alimentație echilibrată, iar în 20% din timp să ne relaxăm. Raportat la o săptămână de 7 zile, asta înseamnă să fim “cuminți” minim 5 zile și să ne facem poftele/plăcerile în weekend. La sfârșit de săptămână avem timp liber, ne trezim mai târziu și e normal ca programul alimentar să fie diferit și la cantitate și la conținut”, continuă Mihaela Bilic.

O strategie alimentară eficientă trebuie să țină cont de contextul social și emoțional. Alimentația nu are loc într-un laborator, ci într-un mediu social activ, cu:

întâlniri cu prietenii

mese festive

evenimente de familie

variații de program și energie

Flexibilitatea nu înseamnă lipsă de disciplină, ci adaptare inteligentă la realitate.

Un element critic în menținerea unei greutăți sănătoase și a unui comportament alimentar stabil este reducerea vinovăției asociate mâncării.

O masă mai consistentă sau o zi mai relaxată nu produce schimbări metabolice semnificative. Greutatea corporală este influențată de obiceiuri pe termen lung, nu de abateri punctuale.

Din perspectivă comportamentală, etichetarea alimentelor în „bune” și „rele” favorizează relații disfuncționale cu mâncarea.

Recomandările actuale din nutriție se îndepărtează de ideea de perfecțiune și se concentrează pe sustenabilitate:

un plan alimentar trebuie să fie ușor de urmat pe termen lung

trebuie să includă alimente preferate, nu doar „optime teoretic”

trebuie să permită adaptare și flexibilitate

trebuie să susțină sănătatea metabolică și psihologică simultan

Cea mai eficientă strategie alimentară nu este dieta strictă, ci echilibrul flexibil. Alimentația sănătoasă înseamnă integrarea mâncării în viața reală, fără extreme, fără restricții rigide și fără vinovăție.

Regula 80/20 oferă un cadru practic pentru a menține acest echilibru, permițând atât disciplină, cât și plăcere. În final, succesul pe termen lung nu aparține dietelor perfecte, ci obiceiurilor sustenabile.