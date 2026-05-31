Interdicție pentru români. Animalele care nu se hrănesc sub nicio formă. Se aplică amendă de 20.000 de lei

Un turist din Bulgaria a primit o amendă de 20.000 de lei după ce a încălcat legislația care interzice hrănirea urșilor aflați în libertate pe Transfăgărășan. Sancțiunea a fost aplicată după ce bărbatul a fost rănit de animal în zona Barajului Vidraru, una dintre cele mai cunoscute regiuni din România în care urșii sunt observați frecvent în apropierea drumurilor circulate.

Incidentul s-a petrecut în data de 27 mai, pe DN7C – Transfăgărășan. Potrivit informațiilor transmise de autorități, cetățeanul bulgar a intrat în contact cu un urs pe care l-ar fi hrănit anterior. În timpul interacțiunii, animalul l-a mușcat de mână.

După producerea incidentului, turistul s-a deplasat la postul de pază aflat în apropierea Barajului Vidraru, unde a solicitat sprijin. Un jandarm aflat în serviciu a alertat echipajele medicale, iar bărbatul a primit îngrijirile necesare.

În urma verificărilor și a analizării imaginilor apărute ulterior în spațiul public, autoritățile au concluzionat că turistul a încălcat legea prin hrănirea unui animal sălbatic.

Reprezentanții Jandarmeriei Argeș au anunțat că sancțiunea contravențională a fost aplicată în conformitate cu prevederile legislației privind protecția și gestionarea faunei sălbatice.

Hrănirea urșilor este interzisă deoarece contribuie la modificarea comportamentului natural al animalelor. În timp, urșii ajung să asocieze prezența oamenilor cu sursele de hrană și se apropie tot mai mult de șosele, parcări sau zone turistice, ceea ce crește semnificativ riscul unor incidente.

Specialiștii în gestionarea faunei sălbatice avertizează că animalele care se obișnuiesc să primească hrană de la oameni devin mai puțin temătoare și pot manifesta comportamente imprevizibile atunci când nu primesc hrana așteptată.

„Ca urmare a evenimentului produs în data de 27 mai a.c. şi a imaginilor apărute în spaţiul public, în care un cetăţean bulgar a fost rănit de un urs pe DN 7 C – Transfăgărăşan, acesta a fost sancţionat cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru hrănirea urşilor aflaţi în libertate. Imediat după eveniment, bărbatul s-a prezentat la subofiţerul aflat în serviciu la Postul de pază de la Barajul Vidraru, sesizând că a fost muşcat de un urs. Sancţiunea contravenţională a fost aplicată în conformitate cu prevederile Legii 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare”, a anunţat Jandarmeria Argeş.

Autoritățile reamintesc că oprirea pentru fotografii sau pentru hrănirea urșilor reprezintă una dintre principalele cauze ale interacțiunilor periculoase dintre oameni și animale în această zonă.

Jandarmii recomandă șoferilor și turiștilor:

să nu ofere hrană urșilor sau altor animale sălbatice;

să nu coboare din autoturisme în apropierea exemplarelor observate pe marginea drumului;

să nu încerce să fotografieze animalele de la distanțe mici;

să respecte indicatoarele și restricțiile de oprire existente pe traseu;

să anunțe imediat autoritățile atunci când observă animale sălbatice în apropierea zonelor circulate.

Pentru persoanele care aleg să petreacă mai multe zile în zonele montane din Argeș, autoritățile recomandă camparea exclusiv în spații amenajate și evitarea depozitării alimentelor în corturi.

În timpul drumețiilor, turiștii sunt sfătuiți să urmeze traseele marcate, să evite deplasările individuale și să fie atenți la semnele care indică prezența animalelor sălbatice.

Experții subliniază că urșii nu trebuie abordați sub nicio formă, indiferent cât de liniștiți sau obișnuiți cu oamenii par. Distanța de siguranță și lipsa oricărui contact direct rămân cele mai eficiente măsuri de prevenire a atacurilor.

Cazul turistului bulgar readuce în atenție problema interacțiunilor periculoase dintre oameni și urși pe Transfăgărășan, una dintre cele mai vizitate șosele montane din Europa. Autoritățile insistă că respectarea regulilor privind fauna sălbatică nu reprezintă doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru siguranța turiștilor și pentru protejarea habitatului natural al animalelor.