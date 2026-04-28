Stăpânii de animale care aleg să abandoneze animale pe domeniul public se expun unor sancțiuni semnificative, așa cum demonstrează cazul documentat recent în județul Iași.

Un bărbat de 32 de ani a fost sancționat cu o amendă în valoare de 12.000 de lei după ce a abandonat o cățelușă împreună cu cei șase pui ai acesteia pe marginea drumului, în localitatea Voinești. Cazul a fost semnalat autorităților în data de 14 aprilie 2026, în urma unei sesizări formulate de reprezentanții unei asociații pentru protecția animalelor, informează cei de la stireadeiasi.ro.

Investigațiile poliției au condus la identificarea suspectului pe 20 aprilie, iar ancheta a stabilit că animalele au fost lăsate fără hrană, adăpost sau îngrijire medicală, în condiții care le puneau viața în pericol.

Sancțiunea aplicată a fost stabilită în baza prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, care califică abandonul drept o formă gravă de cruzime.

Autoritățile subliniază că responsabilitatea nu revine doar instituțiilor, ci și cetățenilor care pot contribui la prevenirea abuzurilor asupra animalelor.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că abandonul nu este doar o încălcare a normelor legale, ci și un act de cruzime cu consecințe grave asupra animalelor.

Instituțiile competente îi îndeamnă pe cetățeni să semnaleze fără întârziere cazurile de animale abandonate, neglijate sau supuse relelor tratamente. Sesizările pot fi făcute prin apelarea numărului de urgență 112 sau prin contactarea directă a autorităților locale și a organizațiilor specializate.

Stăpânii de animale din Uniunea Europeană vor trebui să respecte în curând un set extins de reguli, menite să asigure protecția câinilor și pisicilor și să reducă abuzurile.

Parlamentul European a adoptat primele standarde comune privind reproducția, adăpostirea, transportul și comercializarea animalelor de companie, cu 558 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și 52 „abțineri”.

Noile reglementări impun obligativitatea microcipării și înregistrării tuturor câinilor și pisicilor în baze de date naționale interoperabile. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani pentru a se conforma, în timp ce proprietarii care nu desfășoară activități comerciale vor avea termene mai extinse: 10 ani pentru câini și 15 ani pentru pisici.

Legislația europeană introduce interdicții clare asupra unor practici considerate dăunătoare pentru sănătatea animalelor.

Vor fi interzise reproducerea între rude apropiate, precum și selecția genetică pentru trăsături exagerate care pot provoca probleme grave de sănătate.

De asemenea, sunt interzise mutilările realizate în scop estetic sau pentru participarea la competiții, precum și utilizarea zgărzilor de forță sau strangulante fără mecanisme de siguranță. Priponirea animalelor va fi permisă doar în situații strict justificate medical.

Noile norme vizează și importul animalelor, pentru a elimina practicile prin care acestea sunt introduse în UE sub pretext necomercial și ulterior vândute.

Câinii și pisicile provenite din afara Uniunii Europene vor trebui să fie microcipate înainte de intrare și înregistrate ulterior în baze de date naționale.

Proprietarii care călătoresc cu animale de companie vor avea obligația de a le înregistra cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de sosire, cu excepția cazurilor în care acestea sunt deja înregistrate într-un stat membru.

„Astăzi am făcut un pas important în direcţia îmbunătăţirii comerţului cu câini şi pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie. În sfârşit, avem norme mai stricte privind reproducţia şi trasabilitatea, care ne vor ajuta să luptăm împotriva celor care văd animalele ca pe un mijloc de a obţine un profit rapid. În acelaşi timp, echilibrăm condiţiile de concurenţă pentru crescătorii oneşti din UE”, a declarat Veronika Vrecionová, raportoare și președinta Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Datele oficiale arată o creștere semnificativă a pieței animalelor de companie la nivel european, ceea ce a determinat adoptarea noilor reglementări.

Aproximativ 44% dintre cetățenii Uniunii Europene dețin un animal de companie, iar 74% consideră că bunăstarea acestora ar trebui protejată mai eficient.

Comerțul cu câini și pisici a ajuns la o valoare estimată de 1,3 miliarde de euro anual, iar aproximativ 60% dintre achiziții sunt realizate online, potrivit datelor Comisiei Europene.

Tabel sinteză – informații esențiale: