Sancțiuni pentru cei care rănesc animalele în România
Începând cu anul 2026, România consolidează cadrul legislativ privind protecția animalelor, introducând sancțiuni mai severe pentru faptele de violență, neglijență sau exploatare abuzivă a acestora. Noile reglementări diferențiază clar între infracțiuni penale și contravenții, cu scopul de a descuraja comportamentele abuzive și de a crește responsabilitatea deținătorilor de animale.
|Faptă sancționată
|Descriere
|Încadrare juridică
|Consecințe
|Uciderea cu intenție a unui animal
|Omorârea unui animal fără drept legal
|Infracțiune
|Pedeapsă cu închisoare între 2 și 7 ani
|Schingiuire / cruzime asupra animalelor
|Acte de violență, inclusiv intervenții nejustificate (tăiere coadă, urechi, corzi vocale)
|Infracțiune
|Pedeapsă cu închisoare între 2 si 7 ani
|Lupte între animale
|Organizarea sau participarea la lupte între animale
|Infracțiune
|Pedeapsă cu închisoare între 2 si 7 ani
|Dresaj abuziv / utilizare pentru tir
|Folosirea animalelor în activități abuzive sau violente
|Infracțiune
|Pedeapsă cu închisoare
|Pedeapsă complementară
|Aplicată persoanelor condamnate pentru faptele de mai sus
|Măsură complementară
|Interdicția de a deține animale
În plus, legislația introduce o pedeapsă complementară importantă: persoanele condamnate pentru astfel de fapte pot primi interdicția de a deține animale, măsură menită să prevină recidiva și să protejeze bunăstarea animalelor pe termen lung.
Pe lângă faptele penale, anul 2026 aduce și întărirea regimului contravențional. Autoritățile vor putea aplica amenzi considerabile în situații care, deși nu sunt încadrate ca infracțiuni, afectează bunăstarea animalelor sau siguranța publică.
Printre noile prevederi se află:
- Obligația de identificare a animalelor de companie, în special câini și pisici, prin documente și microcipare. Nerespectarea acestei reguli va fi sancționată cu amenzi semnificative.
- Abandonul animalelor sau lăsarea lor în libertate fără supraveghere, considerată contravenție sancționată dur.
Sancțiuni pentru cei care rănesc animalele în Germania
În Germania, protecția animalelor este reglementată prin Legea privind bunăstarea animalelor (Tierschutzgesetz – TierSchG), considerată una dintre cele mai stricte legislații din Europa. În 2026, cadrul sancționator rămâne ferm structurat pe două niveluri: infracțiuni penale și contravenții administrative, în funcție de gravitatea faptei și de consecințele asupra animalului.
|Tip de faptă / sancțiune
|Descriere
|Pedeapsă
|Cruzime față de animale (forme standard)
|Fapte care provoacă suferință semnificativă, repetată sau prelungită unui animal
|Până la 3 ani închisoare
|Cazuri agravate
|Recidivă, suferință extinsă, afectarea unui număr mare de animale (inclusiv în contexte comerciale/industriale)
|6 luni – 5 ani închisoare
|Amendă penală (Geldstrafe)
|Sancțiune financiară stabilită în funcție de venitul zilnic al persoanei
|Amenda este proporțională cu venitul
Faptele mai puțin grave, precum neglijența sau încălcările fără intenție directă de cruzime, sunt sancționate pe cale administrativă. În aceste situații, autoritățile pot aplica amenzi care pot ajunge până la 25.000 de euro sau chiar mai mult, în funcție de landul în care a avut loc fapta și de gravitatea acesteia. De asemenea, în cazurile în care bunăstarea animalului este pusă în pericol, autoritățile veterinare (Veterinäramt) au dreptul de a confisca imediat animalul.
Sancțiuni pentru cei care rănesc animalele în Franța
În Franța, rănirea sau maltratarea animalelor este reglementată prin Codul Penal (Articolul 521-1) și a fost sever înăsprită prin legea împotriva maltratării animalelor adoptată la sfârșitul anului 2021. În 2026, pedepsele sunt printre cele mai dure din Uniunea Europeană.
|Categorie
|Situație
|Sancțiune
|Sancțiuni penale (infracțiuni grave)
|Cruzime sau abuzuri grave (rănire intenționată, schingiuire)
|Până la 3 ani închisoare și amendă de până la 45.000 €
|Sancțiuni penale (circumstanțe agravante)
|Fapta duce la moartea animalului
|Până la 5 ani închisoare și amendă de până la 75.000 €
|Sancțiuni penale (agravant special)
|Acte de cruzime comise în prezența unui minor
|Până la 4 ani închisoare și amendă de până la 60.000 €
|Neglijență / imprudență
|Rănire sau deces din lipsă de atenție sau nerespectarea regulilor
|Amendă de 450 €
|Rănire voluntară (fără cruzime sistematică)
|Vătămare intenționată fără forme extreme de cruzime
|Amendă de 750 €
|Abandon
|Lăsarea unui animal fără îngrijire
|Până la 3 ani închisoare și amendă de până la 45.000 €
|Pedepse complementare
|Măsuri suplimentare aplicate de instanță
|Interdicția de a deține animale (temporară sau definitivă), confiscarea animalului, cursuri obligatorii de sensibilizare
Sancțiuni pentru cei care rănesc animalele în Spania
Sancțiunile pentru rănirea animalelor au fost drastic înăsprite prin reforma Codului Penal și noua Lege a Bunăstării Animalelor (Ley de Bienestar Animal), intrate în vigoare recent. Spania aplică acum unele dintre cele mai mari amenzi administrative din Europa.
|Categorie
|Situație
|Sancțiune
|Sancțiuni penale
|Rănire a unui animal care necesită tratament veterinar (fără deces)
|Închisoare 3–18 luni sau amendă penală și muncă în folosul comunității
|Sancțiuni penale
|Rănire urmată de decesul animalului
|Închisoare 12–24 luni
|Sancțiuni penale (circumstanțe agravante)
|Folosirea de arme, metode deosebit de crude sau comiterea faptei în fața unui minor
|Până la 36 luni închisoare
|Sancțiuni penale (măsură complementară)
|Condamnare pentru fapte împotriva animalelor
|Interdicție de a lucra cu animale sau de a deține animale (1–5 ani)
|Sancțiuni administrative (ușoare)
|Neglijență temporară, lipsa microcipului
|Amendă 500 € – 10.000 €
|Sancțiuni administrative (grave)
|Abandon, lăsarea animalului în mașină la temperaturi ridicate, neacordarea asistenței medicale
|Amendă 10.001 € – 50.000 €
|Sancțiuni administrative (foarte grave)
|Lupte între animale, ucidere intenționată (în afara încadrării penale), antrenamente pentru agresivitate
|Amendă 50.001 € – 200.000 €
Sancțiuni pentru cei care rănesc animalele în Italia
Protecția animalelor este reglementată prin Codul Penal (Articolele 544-bis și 544-ter) și prin legi regionale specifice. Sistemul italian pune un accent deosebit pe confiscarea animalelor și pe sancțiuni financiare corelate cu gravitatea suferinței provocate.
|Categorie
|Situație
|Sancțiune
|Maltratarea animalelor (Art. 544-ter CP)
|Rănirea sau supunerea animalului la torturi ori munci insuportabile din cruzime sau fără necesitate
|Închisoare 3–18 luni și amendă 5.000 €–30.000 €
|Maltratarea animalelor (circumstanță agravantă)
|Fapta are ca rezultat moartea animalului
|Pedeapsa majorată cu 50%
|Uciderea animalelor (Art. 544-bis CP)
|Uciderea unui animal din cruzime sau fără necesitate
|Închisoare 4 luni–2 ani
|Abandon / condiții incompatibile
|Abandonul animalului sau ținerea în condiții insalubre (ex: mașină pe caniculă)
|Până la 1 an închisoare și amendă 1.000 €–10.000 €
|Lupte între animale
|Organizarea sau participarea la lupte între animale
|Închisoare 1–3 ani și amendă 50.000 €–160.000 €
Sancțiuni pentru cei care rănesc animalele în Austria
În Austria, protecția animalelor este una dintre cele mai riguroase din lume, fiind guvernată de Legea Federală privind Protecția Animalelor (Tierschutzgesetz – TSchG) și completată de prevederi din Codul Penal (Strafgesetzbuch – StGB).
|Categorie
|Situație
|Sancțiune
|Sancțiuni penale (§ 222 StGB)
|Maltratare gravă, tortură, expunere la suferințe inutile sau uciderea nejustificată a unui animal
|Până la 2 ani închisoare
|Sancțiuni penale (§ 222 StGB)
|Fapte grave sancționate penal
|Amenzi penale calculate în „Tagessätze” (rate zilnice), cu valori variabile în funcție de venit
|Măsuri complementare
|Condamnare pentru fapte de cruzime asupra animalelor
|Interdicția de a deține animale (temporar sau pe viață)
|Sancțiuni administrative (§ 38 TSchG)
|Condiții improprii de trai, lipsa apei, răniri ușoare din neglijență
|Amendă până la 7.500 €
|Sancțiuni administrative (recidivă)
|Repetarea încălcărilor privind bunăstarea animalelor
|Amendă până la 15.000 €
|Sancțiuni administrative grave
|Neglijență severă cu suferință majoră pentru animal
|Amendă + confiscarea imediată a animalului
|Reguli speciale (interdicții)
|Ținerea câinilor în lanț
|Interzisă și sancționată
|Reguli speciale (interdicții)
|Utilizarea zgărzilor electrice sau cu țepi
|Interzisă
|Reguli speciale (comerț ilegal)
|Vânzarea ilegală de pui de câine sau pisică în spații publice sau online neautorizat
|Amenzi de ordinul miilor de euro
