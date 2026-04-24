Începând cu anul 2026, România consolidează cadrul legislativ privind protecția animalelor, introducând sancțiuni mai severe pentru faptele de violență, neglijență sau exploatare abuzivă a acestora. Noile reglementări diferențiază clar între infracțiuni penale și contravenții, cu scopul de a descuraja comportamentele abuzive și de a crește responsabilitatea deținătorilor de animale.

Faptă sancționată Descriere Încadrare juridică Consecințe Uciderea cu intenție a unui animal Omorârea unui animal fără drept legal Infracțiune Pedeapsă cu închisoare între 2 și 7 ani Schingiuire / cruzime asupra animalelor Acte de violență, inclusiv intervenții nejustificate (tăiere coadă, urechi, corzi vocale) Infracțiune Pedeapsă cu închisoare între 2 si 7 ani Lupte între animale Organizarea sau participarea la lupte între animale Infracțiune Pedeapsă cu închisoare între 2 si 7 ani Dresaj abuziv / utilizare pentru tir Folosirea animalelor în activități abuzive sau violente Infracțiune Pedeapsă cu închisoare Pedeapsă complementară Aplicată persoanelor condamnate pentru faptele de mai sus Măsură complementară Interdicția de a deține animale

În plus, legislația introduce o pedeapsă complementară importantă: persoanele condamnate pentru astfel de fapte pot primi interdicția de a deține animale, măsură menită să prevină recidiva și să protejeze bunăstarea animalelor pe termen lung.

Pe lângă faptele penale, anul 2026 aduce și întărirea regimului contravențional. Autoritățile vor putea aplica amenzi considerabile în situații care, deși nu sunt încadrate ca infracțiuni, afectează bunăstarea animalelor sau siguranța publică.

Printre noile prevederi se află:

Obligația de identificare a animalelor de companie, în special câini și pisici, prin documente și microcipare. Nerespectarea acestei reguli va fi sancționată cu amenzi semnificative.

Abandonul animalelor sau lăsarea lor în libertate fără supraveghere, considerată contravenție sancționată dur.

În Germania, protecția animalelor este reglementată prin Legea privind bunăstarea animalelor (Tierschutzgesetz – TierSchG), considerată una dintre cele mai stricte legislații din Europa. În 2026, cadrul sancționator rămâne ferm structurat pe două niveluri: infracțiuni penale și contravenții administrative, în funcție de gravitatea faptei și de consecințele asupra animalului.

Tip de faptă / sancțiune Descriere Pedeapsă Cruzime față de animale (forme standard) Fapte care provoacă suferință semnificativă, repetată sau prelungită unui animal Până la 3 ani închisoare Cazuri agravate Recidivă, suferință extinsă, afectarea unui număr mare de animale (inclusiv în contexte comerciale/industriale) 6 luni – 5 ani închisoare Amendă penală (Geldstrafe) Sancțiune financiară stabilită în funcție de venitul zilnic al persoanei Amenda este proporțională cu venitul

Faptele mai puțin grave, precum neglijența sau încălcările fără intenție directă de cruzime, sunt sancționate pe cale administrativă. În aceste situații, autoritățile pot aplica amenzi care pot ajunge până la 25.000 de euro sau chiar mai mult, în funcție de landul în care a avut loc fapta și de gravitatea acesteia. De asemenea, în cazurile în care bunăstarea animalului este pusă în pericol, autoritățile veterinare (Veterinäramt) au dreptul de a confisca imediat animalul.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a putea fi aplicate rapid, fără a fi necesară o condamnare penală, având ca obiectiv principal prevenirea agravării situației și protejarea bunăstării animalelor. În anumite situații, rănirea unui animal deținut de altă persoană poate fi tratată și ca distrugere de bunuri (Sachbeschädigung), conform Paragrafului 303 din Codul Penal german (StGB). Această încadrare poate duce la: sancțiuni penale suplimentare

obligația de despăgubire civilă către proprietar

cumul de răspundere penală și civilă

În Franța, rănirea sau maltratarea animalelor este reglementată prin Codul Penal (Articolul 521-1) și a fost sever înăsprită prin legea împotriva maltratării animalelor adoptată la sfârșitul anului 2021. În 2026, pedepsele sunt printre cele mai dure din Uniunea Europeană.

Categorie Situație Sancțiune Sancțiuni penale (infracțiuni grave) Cruzime sau abuzuri grave (rănire intenționată, schingiuire) Până la 3 ani închisoare și amendă de până la 45.000 € Sancțiuni penale (circumstanțe agravante) Fapta duce la moartea animalului Până la 5 ani închisoare și amendă de până la 75.000 € Sancțiuni penale (agravant special) Acte de cruzime comise în prezența unui minor Până la 4 ani închisoare și amendă de până la 60.000 € Neglijență / imprudență Rănire sau deces din lipsă de atenție sau nerespectarea regulilor Amendă de 450 € Rănire voluntară (fără cruzime sistematică) Vătămare intenționată fără forme extreme de cruzime Amendă de 750 € Abandon Lăsarea unui animal fără îngrijire Până la 3 ani închisoare și amendă de până la 45.000 € Pedepse complementare Măsuri suplimentare aplicate de instanță Interdicția de a deține animale (temporară sau definitivă), confiscarea animalului, cursuri obligatorii de sensibilizare

Sancțiunile pentru rănirea animalelor au fost drastic înăsprite prin reforma Codului Penal și noua Lege a Bunăstării Animalelor (Ley de Bienestar Animal), intrate în vigoare recent. Spania aplică acum unele dintre cele mai mari amenzi administrative din Europa.

Categorie Situație Sancțiune Sancțiuni penale Rănire a unui animal care necesită tratament veterinar (fără deces) Închisoare 3–18 luni sau amendă penală și muncă în folosul comunității Sancțiuni penale Rănire urmată de decesul animalului Închisoare 12–24 luni Sancțiuni penale (circumstanțe agravante) Folosirea de arme, metode deosebit de crude sau comiterea faptei în fața unui minor Până la 36 luni închisoare Sancțiuni penale (măsură complementară) Condamnare pentru fapte împotriva animalelor Interdicție de a lucra cu animale sau de a deține animale (1–5 ani) Sancțiuni administrative (ușoare) Neglijență temporară, lipsa microcipului Amendă 500 € – 10.000 € Sancțiuni administrative (grave) Abandon, lăsarea animalului în mașină la temperaturi ridicate, neacordarea asistenței medicale Amendă 10.001 € – 50.000 € Sancțiuni administrative (foarte grave) Lupte între animale, ucidere intenționată (în afara încadrării penale), antrenamente pentru agresivitate Amendă 50.001 € – 200.000 €

Protecția animalelor este reglementată prin Codul Penal (Articolele 544-bis și 544-ter) și prin legi regionale specifice. Sistemul italian pune un accent deosebit pe confiscarea animalelor și pe sancțiuni financiare corelate cu gravitatea suferinței provocate.

Categorie Situație Sancțiune Maltratarea animalelor (Art. 544-ter CP) Rănirea sau supunerea animalului la torturi ori munci insuportabile din cruzime sau fără necesitate Închisoare 3–18 luni și amendă 5.000 €–30.000 € Maltratarea animalelor (circumstanță agravantă) Fapta are ca rezultat moartea animalului Pedeapsa majorată cu 50% Uciderea animalelor (Art. 544-bis CP) Uciderea unui animal din cruzime sau fără necesitate Închisoare 4 luni–2 ani Abandon / condiții incompatibile Abandonul animalului sau ținerea în condiții insalubre (ex: mașină pe caniculă) Până la 1 an închisoare și amendă 1.000 €–10.000 € Lupte între animale Organizarea sau participarea la lupte între animale Închisoare 1–3 ani și amendă 50.000 €–160.000 €

În Austria, protecția animalelor este una dintre cele mai riguroase din lume, fiind guvernată de Legea Federală privind Protecția Animalelor (Tierschutzgesetz – TSchG) și completată de prevederi din Codul Penal (Strafgesetzbuch – StGB).