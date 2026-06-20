O piață care crește în tăcere: ce se întâmplă în spatele industriei de îngrijire a animalelor

Piața globală de îngrijire a animalelor de companie este estimată să ajungă la 499,06 miliarde de dolari până în 2034, în condițiile unei rate anuale compuse (CAGR) de 7,06% pentru perioada 2026–2034. Evoluția este susținută, potrivit datelor de piață, de interesul tot mai ridicat pentru produsele inteligente dedicate animalelor de companie, care devin un segment tot mai prezent în consumul global.

Datele indică faptul că valoarea pieței a fost de 273,42 miliarde de dolari în 2025, urmând să urce la 289,17 miliarde de dolari în 2026, pe fondul unei extinderi constante a cererii și a diversificării ofertei. Informațiile sunt incluse în raportul Fortune Business Insighth intitulat „Dimensiunea pieței de îngrijire a animalelor de companie, cota de piață și analiza industriei, pe produse (hrană pentru animale de companie. uscate, umede și recompense), îngrijire veterinară și altele), pe tipuri de animale de companie (câine, pisică și altele), pe canal de distribuție (online și offline) și prognoză regională, 2026-2034”.

Categoria produselor pentru animale de companie acoperă o gamă largă de articole, de la jucării și recompense, până la vitamine, accesorii de îngrijire și lese. Toate sunt concepute pentru menținerea sănătății și siguranței animalelor domestice, într-un context în care informarea consumatorilor a devenit mai accesibilă prin bloguri și platforme online. Creșterea vizibilității informațiilor despre îngrijirea animalelor a influențat direct comportamentul de consum, contribuind la extinderea pieței la nivel global.

Interesul consumatorilor pentru produse inteligente dedicate animalelor de companie este în creștere. Segmentul include litierelor automate, monitoare de sănătate, dispozitive GPS și hrănitoare inteligente, toate integrate într-un ecosistem tehnologic orientat spre monitorizarea și gestionarea mai eficientă a animalelor.

În același timp, se observă o tendință tot mai pronunțată către produse personalizate, precum zgărzi gravate, boluri adaptate și hamuri realizate la comandă, reflectând o schimbare în modul în care proprietarii își raportează consumul la nevoile animalelor.

În mai 2024, Dogtopia, companie americană specializată în bunăstarea câinilor, a extins un parteneriat cu KONG Company, producător de articole pentru animale de companie.

Inițiativa a vizat promovarea bunăstării animalelor și a inclus resurse educaționale pentru proprietari, precum articole și materiale informative despre îmbunătățirea îngrijirii câinilor și consolidarea relației dintre animale și stăpâni. Astfel de colaborări evidențiază direcția industriei către componenta educațională, integrată în strategiile comerciale.

Creșterea interesului pentru bunăstarea animalelor și beneficiile asociate deținerii acestora a contribuit la majorarea numărului de gospodării cu animale de companie. În Statele Unite, datele Asociației Americane a Produselor pentru Animale de Companie (APPA) arată o creștere de la 82 de milioane de gospodării în 2023 la 94 de milioane în 2025.

Această evoluție a influențat direct cererea pentru produse destinate confortului și îngrijirii animalelor, generând o diversificare a ofertelor disponibile pe piață și un impact vizibil asupra economiei de profil.

În ciuda evoluției pozitive, piața de îngrijire a animalelor de companie se confruntă cu obstacole legate de creșterea numărului de zoonoze, inclusiv boli parazitare, rabie și toxoplasmoză. Aceste afecțiuni pot fi transmise de la animale la oameni, în special în cazul contactului apropiat, ceea ce generează preocupări în rândul specialiștilor și al consumatorilor.

Pe piață, jucători precum Central Garden & Pet, Spectrum Brands, KONG Company și The Orvis Company, Inc. dețin portofolii diversificate de produse, acoperind hrană, accesorii și suplimente pentru animale de companie.

Extinderea canalelor de distribuție online și colaborările cu platforme de comerț electronic contribuie la consolidarea poziției acestor companii, în timp ce investițiile în cercetare și dezvoltare rămân un element central pentru lansarea de noi produse și adaptarea la cererea în schimbare.