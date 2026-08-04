Datele care schimbă imaginea industriei HoReCa: afaceri mai mari, profituri mai mici și costuri în creștere

Economistul Iancu Guda a prezentat o analiză financiară a companiilor din industria HoReCa, realizată pentru o asociație de profil din sector, evidențiind evoluția veniturilor, a profitului și a presiunilor fiscale asupra firmelor active în domeniu.

Potrivit datelor prezentate de economist, cifra de afaceri a companiilor din HoReCa a ajuns în 2025 la 58,44 miliarde de lei, față de 52,17 miliarde de lei în 2024. Creșterea veniturilor a fost de 12% de la un an la altul, în condițiile în care economia românească a înregistrat o creștere de 8% la nivelul companiilor, iar inflația medie din România a fost de 7,3% în 2025 comparativ cu 2024.

„Onorat sa prezint astazi analiza financiara a tuturor companiilor din HoReCa realizata pentru asociatia de profil a industriei la o intalnire cu presa. Adevarul economic este:”, a transmis economistul Iancu Guda.

Datele prezentate indică faptul că evoluția cifrei de afaceri nu a fost însoțită de o creștere similară a profitabilității. Profitul net al industriei a coborât de la nivelul maxim de 16% din 2022 la aproximativ 6% în 2025, comparativ cu media de 6,7% înregistrată de toate companiile active din România.

Iancu Guda a precizat că impactul fiscal total generat de industria HoReCa se ridică la aproximativ 12 miliarde de lei, reprezentând circa 21% din cifra de afaceri, nivel apropiat de media națională privind raportul dintre venituri și contribuția fiscală.

„ Cifra de afaceri din HoReCa creste la 58,44 mld lei (2025) de la 52,17 mld lei (2024)

+12% crestere venituri an-la-an, in conditiile in care total companii Romania cu 8% iar inflatie medie in Romania a fost de 7,3% (2025 vs 2024) vs salariu mediu 5%”, a explicat economistul.

Acesta a menționat că, în situația în care achizițiile sunt realizate exclusiv de la furnizori locali și folosesc ingrediente românești, impactul fiscal poate ajunge la 34% din vânzări.

„Profitul net scade de la maximul de 16% (2022) la numai 6% in 2025, vs media nationala a profitului de 6,7% pentru toate companiile active in Romania”, a arătat Iancu Guda.

Potrivit analizei, doar în anul 2020, perioada pandemiei, profitul net raportat la vânzări a fost mai redus, situându-se la 4%. Scăderea profitului este mai accentuată în cazul companiilor mici și mijlocii, cu venituri sub 500.000 de euro, pe fondul modificărilor privind taxarea microîntreprinderilor.

Economistul a subliniat că dificultățile industriei nu sunt determinate exclusiv de nivelul cererii, ci și de modul în care companiile gestionează costurile, serviciile și adaptarea la schimbările din piață.

„Problema NU ESTE DOAR DE CERERE! Eficienta operationala, extinderea serviciilor, inovarea produselor, segmentarea clientilor si adresabilitatea serviciilor, raportul calitate / pret, structura de finantare, gestiunea costurilor in crestere si capacitatea de transfer partial catre pretul final din cauza puterii limitate de cumparare a consumatorilor, sunt factori importanti care genereaza presiuni suplimentare asupra lichiditatii si profitabilitatii companiilor”, a transmis Iancu Guda.

Analiza arată că industria HoReCa este concentrată în principalele județe ale țării, similar cu distribuția generală a economiei și turismului românesc. Primele 10 județe din punct de vedere al activității concentrează aproximativ 70% din venituri și profituri.

Cluj, Ilfov, Iași și Mureș sunt județele menționate de economist ca având cele mai mari creșteri ale veniturilor, dar și cele mai accelerate scăderi ale profitului.

„HoReCa este foarte concentrat in top 10 judete, similar cu structura economiei si a turismului romanesc, top10 judete concentreaza 70% din venituri si profit. Cluj, Ilfov, Iasi, Mures judetele cu cea mai mare creste a veniturilor dar si cea mai accelerata scadere a profitului”, a precizat acesta.

În analiza sa, Iancu Guda a indicat că scăderea profitabilității HoReCa nu poate fi explicată doar prin reducerea consumului intern. Potrivit datelor prezentate de economist, românii au cheltuit în 2025 aproximativ 9,5 miliarde de euro pentru turism în străinătate, cu 617 milioane de euro mai mult față de anul precedent.

„NU este o problema doar de cerere. In 2025 romanii au cheltuit pe turism in strainatate 9,5 mld eur +617 mil eur vs 2024 (avansul in primele 5 luni din 2026 vs 2025 este deja 599 mil eur)”, a scris economistul.

Pentru anul 2026, estimarea prezentată indică o evoluție mai dificilă pentru consum și pentru companiile din industrie, comparativ cu anul precedent.